Трамп перед зустріччю з Зеленським: це видатний день, у нас ніколи не було стільки європейських лідерів одночасно

Президент США Дональд Трамп відзначив, що Білий дім у Вашингтоні ще ніколи не приймав стільки лідерів європейських країн одночасно, як у понеділок, коли запланована його зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

"Видатний день у Білому домі. У нас ще ніколи не було стільки європейських лідерів одночасно. Велика честь для Америки!!! Побачимо, якими будуть результати", - написав Трамп у власній соцмережі Truth Social в понеділок.

Як повідомлялося, Зеленський у понеділок прибув до Вашингтона, щоб обговорити з Трампом усі деталі щодо завершення війни. До нього приєднаються генеральний секретар НАТО Марк Рютте, прем'єр-міністри Італії та Великої Британії Джорджія Мелоні та Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, а також президенти Фінляндії та Франції Александер Стубб та Емманюель Макрон.