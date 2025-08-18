Уряд до кінця тижня фіналізує пропозицію про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років - Свириденко

Кабінет міністрів на поточному тижні фіналізує пропозицію президента про виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 22 років, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Це буде постанова Кабміну. Це рішення, яке не потребує законодавчих змін, тому це буде на рівні Кабміну", - сказала Свириденко журналістам в понеділок, відповідаючи на запитання, чи має уряд напрацювання щодо пропозиції президента про виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 22 років.

Вона додала, що це рішення буде фіналізовано урядом на поточному тижні.

В той же час, на уточнююче запитання, премʼєр відповіла, що деталей наразі немає.

Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що доручив уряду разом із військовим командуванням опрацювати спрощення перетину державного кордону для молодих українців, зокрема, підвищити рівень з 18 до 22 років.