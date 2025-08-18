Стармер: досягнути миру в Україні треба правильно, це в інтересах усіх

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вважає, що війна Росії проти України, яка продовжується вже понад три роки, повинна закінчитися, але "ми маємо зробити це правильно", щоб забезпечити "тривалий, справедливий і чесний мир".

"Ця війна в Україні триває вже дуже довго, більше трьох років. Вона мала величезний вплив на українців, які дуже постраждали, але вона також вплинула на Європу, на кожну родину та громаду у Великій Британії, і тому всі хочуть, щоб вона закінчилася, не в останню чергу українці", - сказав він у відео на своїй сторінці у соціальній мережі Х у понеділок.

"Але ми маємо зробити це правильно, ми маємо забезпечити мир, який буде тривалим, справедливим і чесним. І саме тому я вирушаю до Вашингтону разом з іншими європейськими лідерами, щоб обговорити це особисто з президентом Трампом і президентом Зеленським, бо це в інтересах усіх", - наголосив Стармер.

"Це в інтересах Великої Британії, щоб ми зробили це правильно", - додав він.