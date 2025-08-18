Інтерфакс-Україна
Венс, Рубіо та Віткофф приєднаються до Трампа під час зустрічі з Зеленським – ЗМІ

Віцепрезидент США Джеймс Девід Венс, державний секретар США Марко Рубіо та спецпредставник президента США Стівен Віткофф будуть присутні на зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа в понеділок у Вашингтоні, пише The Washington Post в понеділок.

"Трамп привітає Зеленського о 13:00 (20:00 за Києвом – ІФ-У), перш ніж відбудеться двостороння зустріч з ним, до якої згодом приєднаються європейські лідери. Очікується, що до Трампа приєднаються віце-президент Джей Ді Венс, Рубіо та Віткофф, серед інших радників", - повідомляє видання з посиланням на власні джерела.

При цьому не уточняється, на якому етапі зустрічі Зеленського з Трампом вони доєднаєються до розмови.

Очікується, що до Зеленського приєднаються президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні та президент Фінляндії Александер Стубб.

"Європейські лідери представлять єдиний фронт, щоб допомогти Зеленському зорієнтуватися в тому, що, на думку українців, може бути зустріччю з високими ставками та потенційно емоційною", - відзначає видання, яке називає зустріч Трампа з Зеленським "вирішальним для аналізу саміту Трампа з Володимиром Путіним у п'ятницю".

Після цього, о 14:00 (21:00 за Києвом – ІФ-У), запланована розширена відеоконференція з європейськими лідерами.

