Інтерфакс-Україна
Події
14:45 18.08.2025

Зеленський та Трамп хочуть провести зустріч із Путіним у Ватикані, Путін наполягає на Женеві – ЗМІ

2 хв читати

Європейські дипломати отримали від своїх колег з США прохання бути готовими до тристоронньої зустрічі між президентами США та України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним пізніше цього тижня, але розходяться в думках щодо місця проведення можливої зустрічі, повідомляє Sky News в понеділок.

"Під час відеодзвінка Коаліції охочих минулими вихідними Джорджія Мелоні (прем'єр Італії – ІФ-У) запропонувала Рим як місце проведення, тоді як Емманюель Макрон запропонував Женеву. Вважається, що Зеленський та Трамп надають перевагу Риму, зокрема Ватикану, але Путін віддає перевагу Женеві", - йдеться в повідомленні.

Крім того, міністерства закордонних справ Італії та Швейцарії наполягають на своїй готовності прийняти переговори, а дипломати ЄС також оцінюють інші місця проведення, включаючи Будапешт та Гельсінкі.

"Якщо не буде жодних змін в останню хвилину, союзники США та ЄС домовилися, що зустріч відбудеться в Європі", - пише видання.

Як повідомлялося, Трамп заявив під час телефонної розмови з Зеленським, що хоче провести тристоронню зустріч з Путіним вже 22 серпня. Путін публічно не підтвердив свою участь у такій зустрічі.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловилася за те, щоб "якомога швидше провести тристоронню зустріч між президентом України, президентом Сполучених Штатів та президентом Росії".

Зеленський у понеділок прибув до Вашингтона, щоб обговорити з Трампом усі деталі щодо завершення війни. До нього приєднаються генеральний секретар НАТО Марк Рютте, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, а також президенти Фінляндії та Франції Александер Стубб та Емманюель Макрон.

Теги: #путін #тристороння_зустріч #трамп #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:22 18.08.2025
Сибіга очікує від зустрічі у Вашингтоні чіткішого розуміння параметрів гарантій безпеки та наближення зустрічі Зеленський-Путін-Трамп

Сибіга очікує від зустрічі у Вашингтоні чіткішого розуміння параметрів гарантій безпеки та наближення зустрічі Зеленський-Путін-Трамп

15:09 18.08.2025
Венс, Рубіо та Віткофф приєднаються до Трампа під час зустрічі з Зеленським – ЗМІ

Венс, Рубіо та Віткофф приєднаються до Трампа під час зустрічі з Зеленським – ЗМІ

13:37 18.08.2025
Зеленський: Путін показово вбиватиме, щоб і далі тиснути на Україну, на Європу та щоб принизити дипломатичні зусилля

Зеленський: Путін показово вбиватиме, щоб і далі тиснути на Україну, на Європу та щоб принизити дипломатичні зусилля

10:04 18.08.2025
Єрмак: Путіну подобається обстрілювати мирні міста і говорити про бажання завершити війну

Єрмак: Путіну подобається обстрілювати мирні міста і говорити про бажання завершити війну

08:28 18.08.2025
Трамп заявив, що в Білому домі очікується "великий день"

Трамп заявив, що в Білому домі очікується "великий день"

06:18 18.08.2025
Трамп вважає, що Путін волів би провести саміт деінде, аби не в США

Трамп вважає, що Путін волів би провести саміт деінде, аби не в США

05:49 18.08.2025
Зеленський прибув у Вашингтон

Зеленський прибув у Вашингтон

04:51 18.08.2025
Трамп заявив, що Зеленський може "миттєво" завершити війну шляхом відмови від Криму та НАТО

Трамп заявив, що Зеленський може "миттєво" завершити війну шляхом відмови від Криму та НАТО

22:00 17.08.2025
Трамп підтримує пропозицію Путіна щодо контролю Москви над Донеччиною в обмін на припинення війни

Трамп підтримує пропозицію Путіна щодо контролю Москви над Донеччиною в обмін на припинення війни

21:11 17.08.2025
Літак Зеленського вилетів у США

Літак Зеленського вилетів у США

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль: українська армія не буде різко зменшуватися після війни

Сибіга очікує від зустрічі у Вашингтоні чіткішого розуміння параметрів гарантій безпеки та наближення зустрічі Зеленський-Путін-Трамп

Україна докладає всіх зусиль для закінчення війни цього року – глава МЗС

Зеленський: Путін показово вбиватиме, щоб і далі тиснути на Україну, на Європу та щоб принизити дипломатичні зусилля

Число загиблих у Запоріжжі зросло до 3-х, 20 людей постраждало

ОСТАННЄ

Уряд до кінця тижня фіналізує пропозицію про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років - Свириденко

Корпоратизація "Лісів України" передбачає зміну форми власності ДП на АТ - компанія

Шмигаль на питання про "Фламінго": українська потужна далекобійна зброя є, решта деталей згодом

Лісовий: виважена політика укрупнення університетів буде продовжуватися

Шмигаль вважає необхідним працювати над експортом зброї за умови забезпеченості ЗСУ певним видом озброєння на 100%

Російський військовий розстріляв цивільного на покровському напрямку – прокуратура

Стармер: досягнути миру в Україні треба правильно, це в інтересах усіх

Через ворожий удар у неділю пошкоджено Сумський держуніверситет

Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ розпочне роботу до кінця 2026 року – проєкт програми дій уряду

Шмигаль: українська армія не буде різко зменшуватися після війни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА