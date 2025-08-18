Зеленський та Трамп хочуть провести зустріч із Путіним у Ватикані, Путін наполягає на Женеві – ЗМІ

Європейські дипломати отримали від своїх колег з США прохання бути готовими до тристоронньої зустрічі між президентами США та України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним пізніше цього тижня, але розходяться в думках щодо місця проведення можливої зустрічі, повідомляє Sky News в понеділок.

"Під час відеодзвінка Коаліції охочих минулими вихідними Джорджія Мелоні (прем'єр Італії – ІФ-У) запропонувала Рим як місце проведення, тоді як Емманюель Макрон запропонував Женеву. Вважається, що Зеленський та Трамп надають перевагу Риму, зокрема Ватикану, але Путін віддає перевагу Женеві", - йдеться в повідомленні.

Крім того, міністерства закордонних справ Італії та Швейцарії наполягають на своїй готовності прийняти переговори, а дипломати ЄС також оцінюють інші місця проведення, включаючи Будапешт та Гельсінкі.

"Якщо не буде жодних змін в останню хвилину, союзники США та ЄС домовилися, що зустріч відбудеться в Європі", - пише видання.

Як повідомлялося, Трамп заявив під час телефонної розмови з Зеленським, що хоче провести тристоронню зустріч з Путіним вже 22 серпня. Путін публічно не підтвердив свою участь у такій зустрічі.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловилася за те, щоб "якомога швидше провести тристоронню зустріч між президентом України, президентом Сполучених Штатів та президентом Росії".

Зеленський у понеділок прибув до Вашингтона, щоб обговорити з Трампом усі деталі щодо завершення війни. До нього приєднаються генеральний секретар НАТО Марк Рютте, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, а також президенти Фінляндії та Франції Александер Стубб та Емманюель Макрон.