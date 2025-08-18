Процес розділення Мінкультури і страткомунікацій має завершитися до кінця 2025р, розраховує Бережна

Фото: https://www.facebook.com/berezhna.tetyana

В.о. міністра культури та стратегічних комунікацій України Тетяна Бережна допускає, що процес виділення страткомунікацій в окрему інституцію має завершитися до кінця 2025 року, а інформаційна політика, скоріше за все, залишиться в Мінкультури.

"Коли прем'єр-міністр Юлія Свириденко представляла мене культурним інституціям і колективу міністерства, то вона озвучила політичне рішення про те, що стратегічні комунікації будуть відділені від Міністерства культури. Ми чітко розуміємо, що окрім стратегічних комунікацій міністерство ще займається інформаційною політикою", - сказала Бережна в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

За її словами, наразі в уряді ведуться дискусії з приводу того, яка саме частина має передатися в Офіс прем'єр-міністерки або в Секретаріат Кабміну: чи лише стратегічні комунікації, чи разом з інформаційною політикою.

"Але тяжіємо до того, що стратегічні комунікації – це більше функція структурного підсилення і єдності голосу Кабміну, і взагалі влади і в Україні, і в світі. І це така функція, яка може бути передана, і може бути набагато краще реалізована під Кабміном. А інформаційна політика, там де формується політика, швидше за все буде залишена в Міністерстві культури, але дискусії ще ведуться", - додала вона.

На уточнююче питання, в якому форматі будуть існувати стратегічні комунікації, в.о.міністра зазначила, що організаційно-правова форма тієї інституції, яка буде займатися стратегічними комунікаціями, залежить від двох речей: чи вона буде належно фінансуватися; чи вона зможе виконувати свої функції.

"Коли ми чітко зрозуміємо, які в нас джерела фінансування на неї: чи урядове, чи це може бути і донорське, партнерське фінансування. Коли ми точно виокремимо всі функції цієї інституції, відповідно, організаційно-правова форма буде також вирішена вже в процесі. Тому зараз про це не можемо говорити, як і про фінальне бачення", - відповіла вона.

Також вона зазначила, що поки не вирішено чи це буде центральний орган виконавчої влади, чи це буде урядовий офіс.

Серед іншого Бережна допустила, що до кінця 2025 року процес розділення міністерства має бути завершено.

Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що уряд планує згодом виокремити інформаційну політику та стратегічні комунікації в окремий напрямок із чітким мандатом і ресурсами, щоб "фокусовано працювати над інформаційною стійкістю країни".

В кінці липня заступник голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу") заявляла, що не відомо, коли відбудеться розділення Міністерства культури і стратегічних комунікацій, так як для цього потрібно голосування за призначення міністра у Верховній Раді.