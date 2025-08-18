Інтерфакс-Україна
13:17 18.08.2025

Число загиблих у Запоріжжі зросло до 3-х, 20 людей постраждало

Фото: ДСНС Запоріжжя

Три людини загинули, 20 поранено в результаті ворожої атаки на Запоріжжя повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров у телеграм.

Він повідомив, що серед поранених – 17-річний юнак.

Також Федоров зазначив, що чоловік, якого рятувальники витягнули з провалля, помер.

Раніше в цей день повідомлялося, що через ворожий удар зайнялися магазини та зупинка, було пошкоджено маршрутку, житлові будинки й цех одного із підприємств міста. З провалля, утвореного вибухом, поліцейські та рятувальники витягли людину з опіками.

Теги: #запоріжжя

