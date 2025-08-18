Мадяр застеріг від шахраїв, що користуються його ім'ям для збору коштів, та наголосив: дрони СБС отримують від держави

Командувач українських Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) застеріг від шахраїв, що користуються його ім'ям, та заявив, що будь-які збори припинив ще у березні 2025 року.

"Мадяр припинив будь-які збори ще у березні 2025 року‼ Ніяких звернень у особисті. Ніяких тік-токів, оголошень чи звернень. Не давайте ввести себе у оману, не скидуйте ніяких грошей, шановні добродіі", - написав він у телеграмі у понеділок.

"Дякую уклінно, ви зробили свою справу у 2023-2024, ми виросли, … і здобуваємо ресурс на дооснащення самотужки. А дрони отримуємо у держави, як і належно", - наголосив командувач СБС ЗСУ.

"Поширте цю інформацію, цей відтік народних грошей треба припинити, а (…) покарати", - додав він.

Мадяр наголосив також, що аферистів вже шукають і покарання їх обов'язково наздожене.