"Коаліція рішучих" готова розгорнути сили стримування після припинення війни в Україні для її захисту - заява

"Коаліція рішучих" заявила про готовність розгорнути сили стримування для захисту України після закінчення війни, ідеться в заяві на сайті британського уряду.

"Сьогодні президент (Франції Еммануель – ІФ-У) Макрон та прем'єр-міністр (Британії Кір – ІФ-У) Стармер спільно провели віртуальну зустріч групи лідерів "Коаліції рішучих" за участю президента Зеленського", - сказано в повідомленні.

Зокрема, лідери зібралися в неділю, щоб обговорити підтримку України та наступні кроки в мирних переговорах після зустрічі президента Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці.

У заяві сказано, що лідери високо оцінили зобов'язання Трампа надати гарантії безпеки Україні, в чому "Коаліція рішучих" відіграватиме життєво важливу роль через багатонаціональні сили в Україні.

"Вони ще раз наголосили на готовності розгорнути сили підтримки після припинення бойових дій, а також допомогти забезпечити безпеку неба та моря України та відновити збройні сили України", - ідеться в заяві.

Де саме будуть розгорнуті сили підтримки, у повідомленні не зазначається.

Крім цього, лідери підтвердили незмінну підтримку України і високо оцінили прагнення Зеленського досягти справедливого і міцного миру.

Також Макрон Стармер поінформували лідерів, що завтра теж вирушать до Вашингтона, щоб зустрітися з Трампом і Зеленським.

Як повідомлялося, літак Зеленського вже вилетів до Вашингтона.