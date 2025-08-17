Кошта по результатам Коаліції охочих: якщо не буде досягнуто угоди про припинення вогню, ЄС та США повинні посилити тиск на РФ

Президент Європейської ради Антоніу Кошта говорить про важливість трансатлантичної єдності для досягнення миру в Україні і переконаний, що в разі, якщо угода про припинення вогню не буде досягнуто, ЄС та США повинні посилити тиск на Росію.

"Трансатлантична єдність є надзвичайно важливою на даний момент для досягнення сталого миру в Україні. Як я підкреслив під час сьогоднішньої зустрічі Коаліції охочих, якщо не буде досягнуто угоди про припинення вогню, ЄС та США повинні посилити тиск на Росію. Суверенне право України визначати свої умови для миру має бути дотримане", - написав він у неділю на своїй сторінці в соцмережі Х по завершенню зустрічі Коаліції охочих.

Він також привітав готовність США брати участь у наданні гарантій безпеки Україні для стримування майбутньої російської агресії та спільного забезпечення справедливого та тривалого миру в Україні. "Європа готова зробити свій внесок", - запевнив президент Європейської ради.

Джерело: https://x.com/eucopresident/status/1957100940126990384