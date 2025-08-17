Інтерфакс-Україна
Події
15:14 17.08.2025

Мовний омбудсмен назвала неприйнятними вимоги РФ надати російській мові статус офіційної та легітимізувати РПЦ

Вимоги Володимира Путіна надати російській мові статус офіційної та легітимізувати московську патріархію в Україні як умова для укладання мирного договору є неприйнятними, повідомляється на сторінці уповноваженої з захисту державної мови у Facebook в неділю.

"Путін вкотре намагається диктувати Україні свої умови: серед "вимог", озвучених під час переговорів із Дональдом Трампом, — надати російській мові статус офіційної та легітимізувати московську патріархію. Ці вимоги – цинічні й неприйнятні. Вони не мають нічого спільного з правами людини чи свободою вибору. Це – зброя ідеологічної війни, спрямована на підрив української незалежності, розкол суспільства та повернення нас у колоніальний статус", - наголосила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.

За словами Уповноваженої, російська мова – це не мова спілкування, як намагається представити РФ, а "інструмент імперської політики, яким століттями насаджували меншовартість, знищували українську культуру й намагалися стерти нашу ідентичність". "Московська патріархія – частина того ж механізму підкорення", - додала вона.

Івановська наголосила, що Україна вже заплатила величезну ціну за право бути собою. "Тисячі життів віддані на фронті, в наших мирних містах та селах – й кожне із них доводить: наша мова, наша віра, наша культура не продаються і не обмінюються на примарний "мир". Ми маємо бути свідомими: поступки у мовному питанні = поступки у питанні свободи", - зазначила вона.

"Крок назад у мові – це крок до втрати держави. Українська була, є і буде єдиною державною мовою. Наша сила – у власному слові. Наша свобода – в українській мові. Мова – це зброя. І ми не дозволимо її відібрати", - підсумувала Івановська.

Як повідомлялося, РФ вимагає від Збройних сил України повного виходу з районів Донецької та Луганської областей, які вона не змогла захопити, а також вимагає офіційного статусу російської мови та дозволу на необмежену діяльність РПЦ в Україні в якості своїх умов для укладання мирного договору, обговорених під час зустрічі Володимира Путіна з президентом США Трампом під час зустрічі в Анкоріджі на Алясці у п'ятницю.

 

 

