Інтерфакс-Україна
Події
15:00 17.08.2025

Зеленський прибув до Єврокомісії

1 хв читати
Зеленський прибув до Єврокомісії

Президент України Володимир Зеленський прибув до Європейської комісії, де його зустріла президентка Урсула фон дер Ляєн.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україниа", перед початком зустрічі вони зробили офіційне фото, потиснувши руки один одному.

Очікується, що за результатами лідери вийдуть до преси.

Прессекретар українського президента Сергій Никифоров повідомив журналістам, що за підсумками зустрічі Зеленського з фон дер Ляєн запланований вихід до преси. Після цього вони візьмуть участь в онлайн-засіданні лідерів Коаліції охочих.

Теги: #єк #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:26 17.08.2025
Зеленський: контактна лінія – це найкраща лінія для реальних перемовин

Зеленський: контактна лінія – це найкраща лінія для реальних перемовин

16:22 17.08.2025
Зеленський: сигнал Трампа про гарантії безпеки набагато важливіші, ніж думки Путіна

Зеленський: сигнал Трампа про гарантії безпеки набагато важливіші, ніж думки Путіна

16:11 17.08.2025
РФ поки не показує жодних ознак, що тристороння зустріч станеться - Зеленський

РФ поки не показує жодних ознак, що тристороння зустріч станеться - Зеленський

14:23 17.08.2025
Рютте, Фон дер Ляєн, Мелоні, Мерц, Стубб та Макрон теж їдуть до Вашингтону на зустріч Зеленського та інших лідерів ЄС із Трампом

Рютте, Фон дер Ляєн, Мелоні, Мерц, Стубб та Макрон теж їдуть до Вашингтону на зустріч Зеленського та інших лідерів ЄС із Трампом

08:12 17.08.2025
Стубб може приєднатися до Зеленського на зустрічі з Трампом 18 серпня

Стубб може приєднатися до Зеленського на зустрічі з Трампом 18 серпня

00:20 17.08.2025
Зеленський відреагував на заяву восьми держав Північної Європи та Балтії на підтримку України

Зеленський відреагував на заяву восьми держав Північної Європи та Балтії на підтримку України

20:24 16.08.2025
Зеленський відхилив територіальні вимоги Путіна, переказані Трампом – ЗМІ

Зеленський відхилив територіальні вимоги Путіна, переказані Трампом – ЗМІ

13:47 16.08.2025
Зеленський: Треба досягти реального миру, який буде тривалим, а не стане ще однією паузою між російськими вторгненнями

Зеленський: Треба досягти реального миру, який буде тривалим, а не стане ще однією паузою між російськими вторгненнями

13:04 16.08.2025
Зеленський планує в понеділок у Вашингтоні обговорити з Трампом усі деталі по завершенню війни

Зеленський планує в понеділок у Вашингтоні обговорити з Трампом усі деталі по завершенню війни

10:06 16.08.2025
Розмова Зеленського та Трампа була тривалою - ОП

Розмова Зеленського та Трампа була тривалою - ОП

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: контактна лінія – це найкраща лінія для реальних перемовин

Фон дер Ляєн: ми повинні мати надійні гарантії безпеки для захисту України

РФ поки не показує жодних ознак, що тристороння зустріч станеться - Зеленський

Фон дер Ляєн: міжнародні кордони не можна змінювати силою, тільки Україна може прийняти такі рішення

Україна і РФ обмінялися вже понад 10 тисяч військових з початку повномасштабного вторгнення – ГУР

ОСТАННЄ

Фон дер Ляєн: головне – це припинення вбивств, і не важливо, називається це припиненням вогню чи мирною угодою

Фон дер Ляєн: ми повинні мати надійні гарантії безпеки для захисту України

Фон дер Ляєн: 19-ий пакет санкцій для РФ буде ухвалений на початку вересня

Названі кандидати на посаду президента КАІ

Фон дер Ляєн: міжнародні кордони не можна змінювати силою, тільки Україна може прийняти такі рішення

Україна і РФ обмінялися вже понад 10 тисяч військових з початку повномасштабного вторгнення – ГУР

Поблизу Щурівки Харківської області горить суха трава, є загроза будівлям

Мовний омбудсмен назвала неприйнятними вимоги РФ надати російській мові статус офіційної та легітимізувати РПЦ

Через ворожі авіаудари по передмістю Харкова троє мешканців зазнали гострої реакції на стрес

На ПП "Лужанка" на кордоні з Угорщиною утворилася велика черга з легкових авто - очевидці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА