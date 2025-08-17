Зеленський прибув до Єврокомісії

Президент України Володимир Зеленський прибув до Європейської комісії, де його зустріла президентка Урсула фон дер Ляєн.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україниа", перед початком зустрічі вони зробили офіційне фото, потиснувши руки один одному.

Очікується, що за результатами лідери вийдуть до преси.

Прессекретар українського президента Сергій Никифоров повідомив журналістам, що за підсумками зустрічі Зеленського з фон дер Ляєн запланований вихід до преси. Після цього вони візьмуть участь в онлайн-засіданні лідерів Коаліції охочих.