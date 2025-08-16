Сили оборони відбили з початку доби 126 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 126 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 суботи.

"Сьогодні російські війська завдали 48 авіаційних ударів, скинувши 83 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 1699 дрони-камікадзе та здійснили 4258 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 38 штурмових та наступальних дій.

