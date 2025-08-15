Зеленський: Завтрашній день для всіх в Європі почнеться рано, готуємося до відповідних розмов
Через різницю у часі з Аляскою завтрашній день для всіх в Європі почнеться рано, йде підготовка до відповідних розмов, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Говорив сьогодні з президентом Франції Макроном. Команда також контактує. Різниця в часі з Аляскою 11 годин. Тож, завтрашній день для всіх в Європі почнеться рано. Готуємося до відповідних розмов. Росія має закінчити війну, яку сама ж і почала. І затягувала на роки", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у п'ятницю.
Він наголосив на необхідності припинення вбивств і зустрічі лідерів.
"Щонайменше Україна, Америка, російська сторона. Саме в такому форматі можливі ефективні рішення", - зауважив президент.
Він також наголосив на необхідності гарантій безпеки та тривалого миру.
"Всі знають ключові цілі. Я хочу подякувати кожному, хто допомагає досягти реальних результатів", - резюмував він.