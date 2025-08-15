Інтерфакс-Україна
Події
15:57 15.08.2025

Зеленський: Головне, щоб зустріч на Алясці відкрила можливість до сутнісної розмови лідерів у тристоронньому форматі

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Ставки від зустрічі на Алясці "дійсно високі", головне, щоб ця зустріч відкрила можливість реального шляху до чесного миру та сутнісної розмови лідерів у тристоронньому форматі, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Очікую сьогодні ж доповіді розвідки про актуальні наміри російської сторони та її підготовку до зустрічі на Алясці. Дійсно високі ставки. Головне, щоб ця зустріч відкрила можливість реального шляху до чесного миру та сутнісної розмови лідерів у тристоронньому форматі: Україна, Сполучені Штати, російська сторона", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

Президент наголосив, що час завершувати війну, і Росія має зробити відповідні кроки.

"Сподіваємось на Америку. Готові, як і завжди, працювати максимально продуктивно", - додав глава держави.

Теги: #путін #аляска #трамп #зеленський

