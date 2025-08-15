Інтерфакс-Україна
10:02 15.08.2025

Менше половини українців знають про прем'єра Свириденко, 45% не очікують від її роботи суттєвих змін – КМІС

Лише 42% українців знають про прем’єр-міністерку України Юлію Свириденко, призначену на посаду 17 липня, та на запитання про її діяльність готові висловити думку про неї, свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 23 липня по 4 серпня.

При цьому 19% опитаних висловлюють їй недовіру, 11% їй довіряють, і ще 13% мають невизначене ставлення).

Якщо ж при запитанні зазначити її посаду, то вже 76% респондентів відповідають, що знають Свириденко і висловлюють свою думку. І в цьому випадку більше стає тих, хто довіряє – 31% проти 26%, які не довіряють.

Якщо в обох випадках перерахувати рівень довіри лише серед тих, хто знає Свириденко, то в першому випадку (якщо не говорити, що вона є прем’єркою) співвідношення довіри і недовіри були 25% до 45%, а в другому випадку - 41% і 34%.

За даними КМІС, у всіх макрорегіонах України простежується тенденція, що не більше половини знають Свириденко, якщо не вказувати її нову посаду. Якщо вказувати, то відносно найвища довіра голові уряду на заході і сході країни, де більше тих, хто їй довіряє, ніж не довіряє. У той же час у центрі і на півдні спостерігається приблизний паритет.

Трохи менше половини респондентів (45%) вважають, що після призначення Свириденко прем’єр-міністеркою діяльність українського уряду не зміниться. Ще 33% не змогли сформулювати своїх очікувань. Таким чином, абсолютна більшість українців (78%) наразі не мають ані позитивних, ані негативних очікувань від уряду Свириденко.

Водночас мають позитивні очікування і вважать, що діяльність уряду покращиться, 18% респондентів. Мають негативні очікування і вважають, що діяльність уряду погіршиться, 4% опитаних.

"У випадку Свириденко, звісно, тривожною є доволі низька поінформованість про неї, що може бути бар’єром для ухвалення різних важливих для країни, але складних і не завжди однозначних рішень. Тобто загальновідомій авторитетній посадовій особі, яка користується довірою широких кіл, легше переконувати в необхідності тих чи інших рішень. Водночас поточна низька поінформованість створює і можливості, оскільки відсутнє апріорне негативне ставлення і негативні очікування… У будь-якому випадку треба розуміти, що успіх Свириденко як прем’єр-міністерки – це усіх усієї країни", - відзначив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх підконтрольних уряду України регіонах серед 1022 респондентів у віці 18 років і старше.

Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки з 1022 респондентів з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3 не перевищує 4,1%. При цьому через низьку обізнаність про Свириденко і половині респондентів ставилися запитання в одному формулюванні, половині – в іншому, і на конкретні запитання відповідали 509 і 513 респондентів залежно від підвибірки; тому формальна похибка для таких вибірок (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не більше 5,8%. До цієї формальної похибки за умов війни додається певне систематичне відхилення. У КМІС вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність.

