Росіяни обстріляли Нікопольщину Дніпропетровської області, є постраждалий та пошкодження - Лисак

Російські війська обстріляли Нікопольщину Дніпропетровської області, в результаті чого постраждав чоловік та пошкоджено інфраструктуру та лінію електропередач, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Ще кілька разів увечері та вранці агресор цілив по Нікопольщині – райцентру, Покровській і Марганецькій громадах. Атакував FPV-дронами та артилерією. Пошкоджені 6 приватних будинків, господарська споруда, лінія електропередач", - написав він в телеграмі.

Лисак також повідомив, що за уточненою інформацією, через учорашній удар КАБами по Межівській громаді постраждав 55-річний чоловік. Понівечені інфраструктура, житлові будинки – по 5 багатоквартирних і приватних. Побиті 16 гаражів, зачепило лінію електропередач.

Між тим, уночі оборонці неба, за інформацією ПвК, збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник, додав Лисак.