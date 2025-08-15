Білий дім оприлюднив час зустрічі Трампа і Путіна

Саміт президентів США Дональда Трампа та РФ Володимира Путіна запланований на 22:00 п’ятниці за київським часом, повідомляє агентство Reuters.

За даними розкладу Білого дому для преси, зустріч Трампа з Путіним відбудеться у п’ятницю об 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) в Анкориджі.

Трамп вирушить з Білого дому о 6:45 за східноамериканським часом (13:45 за Києвом) у п’ятницю та залишить Анкоридж о 17:45 (04:45 в суботу за Києвом) за місцевим часом того ж дня.

Повернення до Білого дому заплановане вранці у суботу.