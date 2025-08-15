Сили оборони зупинили з початку доби 105 ворожих атак - Генштаб

З початку доби на фронті відбулось 105 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На даний час загалом відбулося 105 бойових зіткнень. Сьогодні держава-терорист завдала 60 авіаційних ударів скинувши 110 керованих бомб", - ідеться в повідомленні.

Крім того, загарбники залучили для уражень 1673 дрони-камікадзе та здійснили 3692 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ, зазначили в генштабі.

