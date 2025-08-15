Інтерфакс-Україна
Події
02:49 15.08.2025

Сили оборони зупинили з початку доби 105 ворожих атак - Генштаб

1 хв читати

З початку доби на фронті відбулось 105 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На даний час загалом відбулося 105 бойових зіткнень. Сьогодні держава-терорист завдала 60 авіаційних ударів скинувши 110 керованих бомб", - ідеться в повідомленні.

Крім того, загарбники залучили для уражень 1673 дрони-камікадзе та здійснили 3692 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ, зазначили в генштабі.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0oQ1FCUQArkSGDzMWDXaJfuanM14b1kVmimym7TeBjrVcsgLAUkB2zxBynVvjsE9vl

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:20 15.08.2025
Окупанти втратили 96 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 96 осіб на покровському напрямку - Генштаб

11:36 14.08.2025
Ситуація на Добропільському напрямку стабілізується

Ситуація на Добропільському напрямку стабілізується

08:23 14.08.2025
Ситуація на Добропільському напрямку стабілізується

Ситуація на Добропільському напрямку стабілізується

20:12 13.08.2025
Уряд ухвалив 1-й пакет підтримки 6,6 млн українців з прифронтових регіонів – Свириденко

Уряд ухвалив 1-й пакет підтримки 6,6 млн українців з прифронтових регіонів – Свириденко

04:45 13.08.2025
Окупанти атакували українські позиції ще на 12 напрямках - Генштаб

Окупанти атакували українські позиції ще на 12 напрямках - Генштаб

03:27 13.08.2025
Сили оборони зупинили з початку доби 133 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони зупинили з початку доби 133 ворожі атаки - Генштаб

01:50 13.08.2025
Окупанти втратили 167 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 167 осіб на покровському напрямку - Генштаб

20:32 12.08.2025
ЗСУ звільнили 6 з 18 окупованих сіл або важливих точок на Сумщині – Зеленський

ЗСУ звільнили 6 з 18 окупованих сіл або важливих точок на Сумщині – Зеленський

04:03 12.08.2025
Окупанти втратили 64 особи на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 64 особи на покровському напрямку - Генштаб

00:04 12.08.2025
Сили оборони України звільнили Степне та Новокостянтинівку в Сумській області — Генштаб

Сили оборони України звільнили Степне та Новокостянтинівку в Сумській області — Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Російський Су-30СМ впав під час виконання завдання в районі Зміїного

Трамп каже, що Путін "хоче вирішити питання", та пропонує провести ще одну зустріч із Зеленським

В Україну з російського полону повернулись 84 військових і цивільних

СБУ викрила 12 поплічників Медведчука, які за завданням РФ проводять інформаційні диверсії в Україні

Зеленський і Стармер обговорили гарантії безпеки для сталого миру, якщо США вдасться дотиснути РФ до змістовної дипломатії

ОСТАННЄ

На Сумщині внаслідок удару ворожого FPV-дрона постраждав цивільний

Фестиваль "Bouquet Kyiv Stage" стартував в Києві

Комітет нацбезпеки рекомендував Раді ухвалити закон щодо включення ГУР МО до окремих суб’єктів державної авіації - нардеп

Матернова про саміт Трампа-Путіна: Україна хоче миру, але не будь-якою ціною

Сибіга: завдяки спільній трансатлантичній силі можна досягти гідного миру

Трамп: Якщо зустріч з Путіним буде поганою, то завершиться дуже швидко – ЗМІ

Трамп: Важливішою за двосторонню зустріч з Путіним буде тристороння за участі Зеленського

В українському полоні понад сто громадян з 32-х країн світу, без урахування росіян

Поранення та травми, отримані військовими в полоні, прирівнюються до бойових

Президент Аргентини готовий докласти особистих зусиль до гарантій безпеки для України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА