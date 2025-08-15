Окупанти втратили 96 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 96 осіб особового складу, загалом на напрямку атакували впродовж доби 43 разів, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 96 осіб убитими та пораненими". – ідеться в повідомленні.

Також українські військові знищили шість одиниць автомобільної техніки, п’ять мотозасобів, одну гармату, сім БпЛА, два укриття. Також українські захисники уразили одну самохідну артилерійську установку, одну гармату, три одиниці автомобільної техніки та 12 укриттів для особового складу.

Загалом на покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 43 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Золотий Колодязь, Никанорівка, Маяк, Володимирівка, Шахове, Рубіжне, Вільне, Новоекономічне, Миролюбівка, Миколаївка, Родинське, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Удачне та Новоукраїнка.

Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили 42 атаки, один бій триває до цього часу, зазначили в генштабі.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0oQ1FCUQArkSGDzMWDXaJfuanM14b1kVmimym7TeBjrVcsgLAUkB2zxBynVvjsE9vl