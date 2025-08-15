Інтерфакс-Україна
Події
01:20 15.08.2025

Окупанти втратили 96 осіб на покровському напрямку - Генштаб

1 хв читати

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 96 осіб особового складу, загалом на напрямку атакували впродовж доби 43 разів, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 96 осіб убитими та пораненими". – ідеться в повідомленні.

Також українські військові знищили шість одиниць автомобільної техніки, п’ять мотозасобів, одну гармату, сім БпЛА, два укриття. Також українські захисники уразили одну самохідну артилерійську установку, одну гармату, три одиниці автомобільної техніки та 12 укриттів для особового складу.

Загалом на покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 43 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Золотий Колодязь, Никанорівка, Маяк, Володимирівка, Шахове, Рубіжне, Вільне, Новоекономічне, Миролюбівка, Миколаївка, Родинське, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Удачне та Новоукраїнка.

Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили 42 атаки, один бій триває до цього часу, зазначили в генштабі.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0oQ1FCUQArkSGDzMWDXaJfuanM14b1kVmimym7TeBjrVcsgLAUkB2zxBynVvjsE9vl

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:36 14.08.2025
Ситуація на Добропільському напрямку стабілізується

Ситуація на Добропільському напрямку стабілізується

08:23 14.08.2025
Ситуація на Добропільському напрямку стабілізується

Ситуація на Добропільському напрямку стабілізується

20:12 13.08.2025
Уряд ухвалив 1-й пакет підтримки 6,6 млн українців з прифронтових регіонів – Свириденко

Уряд ухвалив 1-й пакет підтримки 6,6 млн українців з прифронтових регіонів – Свириденко

04:45 13.08.2025
Окупанти атакували українські позиції ще на 12 напрямках - Генштаб

Окупанти атакували українські позиції ще на 12 напрямках - Генштаб

03:27 13.08.2025
Сили оборони зупинили з початку доби 133 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони зупинили з початку доби 133 ворожі атаки - Генштаб

01:50 13.08.2025
Окупанти втратили 167 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 167 осіб на покровському напрямку - Генштаб

20:32 12.08.2025
ЗСУ звільнили 6 з 18 окупованих сіл або важливих точок на Сумщині – Зеленський

ЗСУ звільнили 6 з 18 окупованих сіл або важливих точок на Сумщині – Зеленський

04:03 12.08.2025
Окупанти втратили 64 особи на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 64 особи на покровському напрямку - Генштаб

00:04 12.08.2025
Сили оборони України звільнили Степне та Новокостянтинівку в Сумській області — Генштаб

Сили оборони України звільнили Степне та Новокостянтинівку в Сумській області — Генштаб

23:45 11.08.2025
Інфільтрація ворога групами не означає взяття під контроль території — ОСУВ Дніпро про ситуацію на Покровському напрямку

Інфільтрація ворога групами не означає взяття під контроль території — ОСУВ Дніпро про ситуацію на Покровському напрямку

ВАЖЛИВЕ

Російський Су-30СМ впав під час виконання завдання в районі Зміїного

Трамп каже, що Путін "хоче вирішити питання", та пропонує провести ще одну зустріч із Зеленським

В Україну з російського полону повернулись 84 військових і цивільних

СБУ викрила 12 поплічників Медведчука, які за завданням РФ проводять інформаційні диверсії в Україні

Зеленський і Стармер обговорили гарантії безпеки для сталого миру, якщо США вдасться дотиснути РФ до змістовної дипломатії

ОСТАННЄ

На Сумщині внаслідок удару ворожого FPV-дрона постраждав цивільний

Фестиваль "Bouquet Kyiv Stage" стартував в Києві

Комітет нацбезпеки рекомендував Раді ухвалити закон щодо включення ГУР МО до окремих суб’єктів державної авіації - нардеп

Матернова про саміт Трампа-Путіна: Україна хоче миру, але не будь-якою ціною

Сибіга: завдяки спільній трансатлантичній силі можна досягти гідного миру

Трамп: Якщо зустріч з Путіним буде поганою, то завершиться дуже швидко – ЗМІ

Трамп: Важливішою за двосторонню зустріч з Путіним буде тристороння за участі Зеленського

В українському полоні понад сто громадян з 32-х країн світу, без урахування росіян

Поранення та травми, отримані військовими в полоні, прирівнюються до бойових

Президент Аргентини готовий докласти особистих зусиль до гарантій безпеки для України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА