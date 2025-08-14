Інтерфакс-Україна
Події
19:44 14.08.2025

Польські прикордонники затримали українських залізничників, які в'їхали до Польщі у стані алкогольного сп'яніння

Фото: https://www.strazgraniczna.pl/

Польскі прикордонники на залізничному прикордонному переході Дорогуськ затримали машиніста локомотива та його помічника, які у стані алкогольного сп'яніння в'їхали до Польщі під час керування вантажним поїздом.

"Громадяни України, затримані співробітниками Надбужанського відділу прикордонної охорони на залізничному прикордонному переході Дорогуськ, мали приблизно 2 проміле алкоголю в крові", - повідомляє пресс-служба прикордонників.

Відзначається, що інцидент відбувся у ніч з 11 на 12 серпня.

Співробітники прикордонної служби, які чергували на залізничному прикордонному переході Дорогуськ, дорогою до країни, були попереджені про вантажний поїзд, який після перетину кордону з України до Польщі не в'їхав на перехід, а зупинився на залізничному переїзді.

Після прибуття та посадки на локомотив співробітники виявили запах алкоголю, що виходив від машиніста поїзда та його помічника, що свідчило про те, що вони можуть перебувати під впливом алкоголю. Занепокоєння щодо тверезості чоловіків було підтверджено алкотестером. У 34-річного машиніста було виявлено майже 2 проміле алкоголю в крові, а у його 31-річного помічника – понад 2 проміле.

Вантажному поїзду було заборонено продовжувати рух, а обох громадян України було затримано та поміщено до слідчих ізоляторів. Про ситуацію було повідомлено Головне управління муніципальної поліції в Хелмі та Залізничну охорону в Хелмі.

Чоловіків було передано поліцейським у Дорогуську для подальшого розслідування. Їм буде пред'явлено кримінальну відповідальність за скоєння правопорушення, передбаченого статтею 178a § 1 Кримінального кодексу, а саме за керування тепловозом із причепленими вантажними вагонами в наземному русі в стані алкогольного сп'яніння.

Після завершення провадження Прикордонна служба наказала їм залишити Польщу та заборонила їм повторний в'їзд на територію Республіки Польща та Шенгенської зони протягом п'яти років. Рішення було негайно виконано.

 

Теги: #польща #затримання #залізничники

