Інтерфакс-Україна
Події
18:42 14.08.2025

Рубіо: Гарантії безпеки для України повинні бути частиною мирних переговорів з Росією – ЗМІ

1 хв читати
Рубіо: Гарантії безпеки для України повинні бути частиною мирних переговорів з Росією – ЗМІ
Фото: https://www.president.gov.ua/

Державний секретар США Марко Рубіо напередодні саміту Трампа і Путіна в п'ятницю заявив, що "для досягнення миру, я думаю, ми всі розуміємо, що доведеться провести переговори про гарантії безпеки", додавши, що він сподівається на швидкий прогрес у напрямку припинення війни, повідомляє The Guardian.

"Доведеться провести переговори про... територіальні суперечки та претензії, а також про те, за що вони борються", – сказав дерсекретар. "Для досягнення миру, я думаю, ми всі розуміємо, що доведеться провести переговори про гарантії безпеки" - додав він.

Також Рубіо заявив, що він "сповнений надії" щодо переговорів у п'ятницю.

"Побачимо, що буде завтра. Подивимося, як пройдуть переговори. Ми сповнені надії", - сказав він.

Теги: #переговори #рубіо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:24 14.08.2025
США тимчасово зняли санкції з російських транзакцій, призначених для організації зустрічі Трампа й Путіна

США тимчасово зняли санкції з російських транзакцій, призначених для організації зустрічі Трампа й Путіна

16:43 13.08.2025
Україна вирішує своє майбутнє і повинна якомога швидше сісти за стіл переговорів - прем’єр Нідерландів про розмову з британським колегою

Україна вирішує своє майбутнє і повинна якомога швидше сісти за стіл переговорів - прем’єр Нідерландів про розмову з британським колегою

00:29 13.08.2025
Рубіо: Трамп не вважає зустріч на Алясці поступками Путіну

Рубіо: Трамп не вважає зустріч на Алясці поступками Путіну

08:06 12.08.2025
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа з Путіним: Дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи

Лідери ЄС перед зустріччю Трампа з Путіним: Дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи

18:39 11.08.2025
Віртуальні переговори з главами європейських держав, Зеленським і Трампом пройдуть у середу - Мерц

Віртуальні переговори з главами європейських держав, Зеленським і Трампом пройдуть у середу - Мерц

16:48 11.08.2025
Переговори про вступ України та Молдови до ЄС мають рухатися спільно - Свириденко

Переговори про вступ України та Молдови до ЄС мають рухатися спільно - Свириденко

14:08 11.08.2025
Україна має бути залучена до переговорів щодо своєї території – голова МЗС Іспанії

Україна має бути залучена до переговорів щодо своєї території – голова МЗС Іспанії

07:22 11.08.2025
Маркарова: Ми впевнені, що США виходитимуть з позиції сили і це дозволить зупинити агресію Росії

Маркарова: Ми впевнені, що США виходитимуть з позиції сили і це дозволить зупинити агресію Росії

16:13 08.08.2025
Трамп запитав Італію про можливість проведення переговорів з Путіним – ЗМІ

Трамп запитав Італію про можливість проведення переговорів з Путіним – ЗМІ

15:28 08.08.2025
Глави МЗС України, Молдови та Румунії сподіваються на швидке відкриття переговорних кластерів для України та Молдови під час головування Данії в Раді ЄС

Глави МЗС України, Молдови та Румунії сподіваються на швидке відкриття переговорних кластерів для України та Молдови під час головування Данії в Раді ЄС

ВАЖЛИВЕ

Російський Су-30СМ впав під час виконання завдання в районі Зміїного

Трамп каже, що Путін "хоче вирішити питання", та пропонує провести ще одну зустріч із Зеленським

В Україну з російського полону повернулись 84 військових і цивільних

СБУ викрила 12 поплічників Медведчука, які за завданням РФ проводять інформаційні диверсії в Україні

Зеленський і Стармер обговорили гарантії безпеки для сталого миру, якщо США вдасться дотиснути РФ до змістовної дипломатії

ОСТАННЄ

Польські прикордонники затримали українських залізничників, які в'їхали до Польщі у стані алкогольного сп'яніння

Ukraine and Europe must be participants in peace talks - phone talk between speakers of parliaments of Ukraine and Slovenia

У Дружківці оголошено обов'язкову евакуацію

Російський Су-30СМ впав під час виконання завдання в районі Зміїного

Україна та Європа мають бути учасниками мирних переговорів - Стефанчук

Клименко відвідав Донеччину, зустрівся з військовими і представниками ОВА

Непорушність міжнародно визнаних кордонів залишається безальтернативною основою для будь-яких рішень - Стефанчук

Трамп каже, що Путін "хоче вирішити питання", та пропонує провести ще одну зустріч із Зеленським

У застосунку "Київ Цифровий" з’явилися сповіщення про зміни руху транспорту

Майже 250 дітей захисників України відпочили завдяки УЧХ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА