17:59 14.08.2025

Трамп каже, що Путін "хоче вирішити питання", та пропонує провести ще одну зустріч із Зеленським

Фото: NBC News

Президент США Дональд Трамп сказав, що, на його думку, Володимир Путін "хоче вирішити це питання" (війни в Україні – ІФ-У) на саміті на Алясці у п'ятницю, та знову пропонує ще одну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, але вона залежатиме від результатів перемовин з Путіним.

"Путін "хоче вирішити це питання" на завтрашньому саміті в Алясці", - сказав він в інтерв'ю Fox News Radio у четвер.

Трамп наголосив, що його в першу чергу цікавить "негайне укладення мирної угоди", і якщо на зустрічі з Путіним буде досягнуто прогресу, він негайно зателефонує Зеленському, щоб "запросити його туди, де ми будемо зустрічатися".

"Ми маємо три варіанти місця зустрічі. Включаючи можливість, оскільки це буде набагато простіше, залишитися в Алясці… Якщо зустріч буде невдалою, я нікому не дзвонитиму. Я поїду додому. Але якщо зустріч буде вдалою, я зателефоную президенту Зеленському та європейським лідерам", - додав він.

Трампа також запитали, чи вважає він, що є ймовірність того, що зустріч закінчиться провалом.

"Існує 25% ймовірність, що ця зустріч не буде успішною, і в цьому випадку я повернуся до управління країною, і ми вже за шість місяців зробили Америку знову великою" - відповів президент США.

Він також припустив, що в такому випадку він може вжити санкції проти Росії, але не відповів на запитання прямо, зазначивши, що "не хотів би публічно розігрувати свою гру".

На запитання, чи могли його погрози санкціями вплинути на рішення Путіна погодитися на зустріч, він відповів: "Все має вплив", додавши, що вторинні мита проти Індії "фактично змусили їх відмовитися від купівлі нафти в Росії".

"Звичайно, коли ви втрачаєте другого за величиною клієнта і, ймовірно, втратите першого, я думаю, що це, мабуть, має значення", – сказав Трамп.

Водночас, як повідомляють росЗМІ, речник Путіна Дмитро Пєсков заявив у четверг, що Кремль не планує підписувати на Алясці документи за результатами зустрічі Трампа і Путіна, бо зустріч має на меті "окреслити коло домовленостей і розумінь, яких зможуть досягти лідери, … визначити основні напрямки та угоди, до яких вони прагнуть прийти".

