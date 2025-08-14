Інтерфакс-Україна
Події
17:06 14.08.2025

Зеленський завершив візит до Лондона

1 хв читати
Зеленський завершив візит до Лондона
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський завершив візит до Великої Британії, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Зустріч із премʼєр-міністром Кіром Стармером у той момент, коли кожен день має значення для безпеки Європи і всього демократичного світу. Наші партнери - єдині в підтримці України. Вони бачать завершення війни справедливим і сталим миром. Координація між союзниками триває щодня, жодних пауз немає. Ми в постійному контакті", - написав Єрмак в телеграм-каналі.

Він подякував Великій Британії, британському народу, прем’єр-міністру, усій команді, посольству та особисто послу за чудову організацію візиту президента та української делегації.

Теги: #візит #лондон #зеленський #завершення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:27 14.08.2025
Зеленський і Стармер обговорили гарантії безпеки для сталого миру, якщо США вдасться дотиснути РФ до змістовної дипломатії

Зеленський і Стармер обговорили гарантії безпеки для сталого миру, якщо США вдасться дотиснути РФ до змістовної дипломатії

11:47 14.08.2025
Зеленський прибув до резиденції Стармера

Зеленський прибув до резиденції Стармера

09:29 14.08.2025
Зеленський перебуває з візитом у Лондоні, планується зустріч зі Стармером

Зеленський перебуває з візитом у Лондоні, планується зустріч зі Стармером

20:52 13.08.2025
Зеленський: Сподіваюсь, що сьогодні ми стали ближчими до закінчення війни

Зеленський: Сподіваюсь, що сьогодні ми стали ближчими до закінчення війни

18:47 13.08.2025
Зеленський і Мерц обговорили зміцнення української ППО двома додатковими системами Patriot

Зеленський і Мерц обговорили зміцнення української ППО двома додатковими системами Patriot

18:28 13.08.2025
Трамп просуватиме проведення тристоронньої зустрічі із Зеленським та Путіним – президент Франції

Трамп просуватиме проведення тристоронньої зустрічі із Зеленським та Путіним – президент Франції

18:20 13.08.2025
Зеленський: сподіваємося, що центральною темою на зустрічі на Алясці буде припинення вогню, після неї у нас буде контакт з Трампом

Зеленський: сподіваємося, що центральною темою на зустрічі на Алясці буде припинення вогню, після неї у нас буде контакт з Трампом

18:02 13.08.2025
Зеленський: Ми узгодили п’ять принципів з Трампом і європейськими лідерами щодо досягнення миру

Зеленський: Ми узгодили п’ять принципів з Трампом і європейськими лідерами щодо досягнення миру

17:52 13.08.2025
Зеленський: моя позиція щодо територіальних питань не змінилася

Зеленський: моя позиція щодо територіальних питань не змінилася

17:41 13.08.2025
Зеленський щодо "історичності" зустрічі на Алясці: треба дочекатися результатів

Зеленський щодо "історичності" зустрічі на Алясці: треба дочекатися результатів

ВАЖЛИВЕ

Трамп каже, що Путін "хоче вирішити питання", та пропонує провести ще одну зустріч із Зеленським

В Україну з російського полону повернулись 84 військових і цивільних

СБУ викрила 12 поплічників Медведчука, які за завданням РФ проводять інформаційні диверсії в Україні

Зеленський і Стармер обговорили гарантії безпеки для сталого миру, якщо США вдасться дотиснути РФ до змістовної дипломатії

Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині 7 чоловік загинуло та 9 поранено, серед них – 3 поліцейських

ОСТАННЄ

Трамп каже, що Путін "хоче вирішити питання", та пропонує провести ще одну зустріч із Зеленським

У застосунку "Київ Цифровий" з’явилися сповіщення про зміни руху транспорту

Майже 250 дітей захисників України відпочили завдяки УЧХ

Комбат "Маґури" Ширшин пішов з посади

Працівниця "Муніципальної охорони" закупила неякісні бодікамери для співробітників

У Києві відкриють центр надання соціальних послуг за принципом "єдиного вікна"

Геопортал Містобудівного кадастру на державному рівні запрацював в Україні

Білий дім підтвердив, що Трамп і Путін планують спільну пресконференцію на Алясці

У ЄС заперечили можливе ослаблення санкцій проти РФ: 19-й пакет можуть ухвалити у вересні - ЗМІ

ДБР завершило розслідування справи про ухилення Шабуніна від військової служби

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА