Зеленський завершив візит до Лондона

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський завершив візит до Великої Британії, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Зустріч із премʼєр-міністром Кіром Стармером у той момент, коли кожен день має значення для безпеки Європи і всього демократичного світу. Наші партнери - єдині в підтримці України. Вони бачать завершення війни справедливим і сталим миром. Координація між союзниками триває щодня, жодних пауз немає. Ми в постійному контакті", - написав Єрмак в телеграм-каналі.

Він подякував Великій Британії, британському народу, прем’єр-міністру, усій команді, посольству та особисто послу за чудову організацію візиту президента та української делегації.