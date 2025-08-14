Російський БпЛА поцілив по цивільному авто поблизу Куп'янська: дві людини загинули, одна поранена

ЗС РФ атакували цивільне авто на трасі поблизу Куп'янська, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Внаслідок удару російського БпЛА загинули двоє людей – 69-річні чоловік і жінка. Ще одна 76-річна жінка зазнала вибухових поранень, її госпіталізували. Медики надають постраждалій усю необхідну допомогу", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.