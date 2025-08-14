В п'ятницю в Україні без опадів, в суботу на Волині та в Карпатах місцями дощ та гроза

По всій Україні у п'ятницю, 15 серпня, очікується тепла погода без опадів, на Закарпатті – сильна спека, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північний, в західних областях східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, на Закарпатті та півдні країни 16-21°; вдень 23-28°, на Прикарпатті та у південній частині до 30°, на Закарпатті сильна спека 35°.

В Києві 15 серпня без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 23-25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві найвища температура 15 серпня вдень була була 36,5° в 2010р., найнижча вночі 6,2° в 1909р.

У суботу, 16 серпня, в Україні без опадів, лише у Волинській області та в Карпатах вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, на Закарпатті та півдні країни 16-21°; вдень 25-30°, у західних та південних областях 28-33°, на Закарпатті сильна спека 35°.

У Києві в суботу без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 25-27°.