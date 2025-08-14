Інтерфакс-Україна
12:49 14.08.2025

У Кремлі оголосили склад делегації РФ на переговорах на Алясці та програму зустрічі Трампа й Путіна

Зустріч президента США Дональда Трампа й Володимира Путіна відбудеться на військовій базі Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі, пишуть росЗМІ.

"Ця зустріч, як вам усім добре відомо, відбудеться на Алясці в Анкориджі, а конкретно буде задіяно одне з приміщень об'єднаної військової бази Ельмендорф-Річардсон", - сказав помічник Путіна Юрій Ушаков у четвер журналістам.

"Передбачається, що все розпочнеться завтра, 15 серпня, приблизно об 11:30 за місцевим часом з бесіди Володимира Володимировича Путіна та Дональда Трампа", - сказав він.

За словами Ушакова, ця бесіда відбудеться у форматі віч-на-віч, за участю перекладачів.

"Потім відбудуться переговори у складі делегацій, і ці переговори продовжаться за робочим сніданком", - додав він.

"Що стосується порядку денного саміту, то всім очевидно, що центральною темою буде врегулювання української кризи, зокрема з урахуванням обговорення, яке було проведено в Кремлі 6 серпня за участю спеціального посланника президента США Стіва Віткоффа", - сказав Ушаков.

Після завершення переговорів Трамп і Путін проведуть спільну пресконференцію.

Ушаков також оголосив склад делегації РФ. До неї ввійшли: глава МЗС Сергій Лавров, помічник президента Юрій Ушаков, міністр оборони Андрій Бєлоусов, міністр фінансів Антон Сілуанов і спецпредставник президента з інвестиційно-економічного співробітництва із зарубіжними країнами Кирило Дмитрієв.

За словами Ушакова, відомий також і склад американської делегації.

Він повідомив також, що, "крім президентів, у переговорах братимуть участь по п'ять членів делегацій". "Ну, звісно, десь поруч перебуватимуть і групи експертів", - додав Ушаков.

