Найближчим часом до українського бюджету будуть перераховані 2,6 млрд грн російського онлайн-казино PIN-UP - ДБР

Фото: НБУ

2,6 млрд грн російського онлайн-казино "PIN-UP", стягнуті у дохід держави, будуть перераховані до бюджету України найближчим часом, повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

"Це стало можливим завдяки злагодженій роботі ДБР та Офісу Генерального прокурора, Державної служби фінансового моніторингу та інших держорганів", - йдеться в повідомленні Бюро в телеграм-каналі в четвер.

В ДБР нагадують, що на підставі досудового розслідування ДБР Шевченківський райсуд м. Києва 10 липня 2025 року визнав винним у вчиненні низки кримінальних правопорушень директора ТОВ "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ", яке діяло в Україні під брендом онлайн-казино "PIN-UP".

"Вироком суду, який набрав законної сили 10 серпня 2025 року, серед іншого, застосовано спеціальну конфіскацію у власність держави понад 2,6 млрд грн, що були попередньо арештовані та передані АРМА", - вказано в повідомленні.

За інформацією відомства, 12 серпня 2025 року до Міністерства фінансів та АРМА направлено рішення суду, що набрало законної сили, про обов’язок перерахувати кошти в дохід держави та його негайного виконання.