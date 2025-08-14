США тимчасово зняли санкції з російських транзакцій, призначених для організації зустрічі Трампа й Путіна

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США видало генеральну ліцензію "Дозвіл на здійснення операцій, пов'язаних із зустрічами між урядом Сполучених Штатів Америки та урядом Російської Федерації на Алясці".

Ліцензія тимчасово дозволяє деякі заборонені санкціями проти Росії операції, якщо вони стосуються зустрічі Путіна й Трампа на Алясці 15 серпня. Однак мова лише про прямо вказані в документі операції. На все інше, в тому числі із замороженими російськимми активами, ліцензвя дозволу не дає. Термін дії - до 20 серпня 2025 року.

Джерело: https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20250813_33