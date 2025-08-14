Інтерфакс-Україна
06:24 14.08.2025

США тимчасово зняли санкції з російських транзакцій, призначених для організації зустрічі Трампа й Путіна

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США видало генеральну ліцензію "Дозвіл на здійснення операцій, пов'язаних із зустрічами між урядом Сполучених Штатів Америки та урядом Російської Федерації на Алясці".

Ліцензія тимчасово дозволяє деякі заборонені санкціями проти Росії операції, якщо вони стосуються зустрічі Путіна й Трампа на Алясці 15 серпня. Однак мова лише про прямо вказані в документі операції. На все інше, в тому числі із замороженими російськимми активами, ліцензвя дозволу не дає. Термін дії - до 20 серпня 2025 року.

Джерело: https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20250813_33

Теги: #рф #переговори #санкції #сша

03:59 14.08.2025
Європейські лідери вважають розмову з Трампом великим успіхом – Грем

00:17 14.08.2025
США вперше були представлені на саміті "Коаліції охочих"

22:04 13.08.2025
Трамп має намір стимулювати Путіна до миру, запропонувавши угоду по копалинам на Алясці – ЗМІ

21:26 13.08.2025
ЄС має бути готовий разом із Вашингтоном запровадити мита проти покупців російської нафти - глава Мінфіну США

19:54 13.08.2025
Трамп заявив, що Росію чекають дуже серйозні наслідки у разі провалу зустрічі на Алясці

19:33 13.08.2025
Трамп хоче невідкладно провести тристоронню зустріч з Зеленським, якщо перша з Путіним пройде добре

19:12 13.08.2025
Трамп вважає необхідним обмін територіями як частину мирної угоди, але сам рішень не прийматиме

16:43 13.08.2025
Україна вирішує своє майбутнє і повинна якомога швидше сісти за стіл переговорів - прем’єр Нідерландів про розмову з британським колегою

08:06 12.08.2025
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа з Путіним: Дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи

18:39 11.08.2025
Віртуальні переговори з главами європейських держав, Зеленським і Трампом пройдуть у середу - Мерц

Німеччина разом з іншими союзниками готова профінансувати пакет підтримки для України на $500 млн у рамках PURL - заява

Трамп хоче невідкладно провести тристоронню зустріч з Зеленським, якщо перша з Путіним пройде добре

Президент Трамп вважає, що будь-які територіальні питання мають вирішуватися тільки з Україною - Макрон

Кабмін ухвалив пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів – Свириденко

Трамп вважає, що НАТО не повинно входити до гарантій безпеки для України, але США та союзники мають бути їх частиною - Макрон

14 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Чехія відкрила дипломатичне представництво у Дніпрі

В Польщі затримано українця за підозрою у вчиненні диверсій за наказом іноземної розвідки

Співголови "Коаліції охочих": не може бути обмежень для ЗСУ і російського вето на вступ України до ЄС і НАТО

Уряд вносить в Раду на ратифікацію Угоди про вільну торгівлю із Туреччиною та про Всеосяжне економпартнерство з ОАЕ

Посли держав G7 позитивно відгукнулися на призначення Кушніра до ВККС

Кошта назвав підсумки зустрічі щодо миру для України

Зеленський: Сподіваюсь, що сьогодні ми стали ближчими до закінчення війни

У КМДА закликають прокуратуру врахувати недоліки при будівництві метро у 2010 році

Зустріч "Коаліції охочих" продемонструвала високий рівень єдності - Схофф

