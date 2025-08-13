20:17 13.08.2025
На Харківщині одна загибла, одна поранена внаслідок ударів ворожих дронів
Правоохоронці задокументували наслідки ударів російських fpv-дронів по Купянську і Смородьківці (Харківська обл).
"Місто Купʼянськ. 13 серпня близько 12:55 вибухове поранення отримала 72-річна жінка... Село Смородьківка Купʼянського району. 12 серпня загинула 72-річна жінка", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.
Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).