Інтерфакс-Україна
Події
20:17 13.08.2025

На Харківщині одна загибла, одна поранена внаслідок ударів ворожих дронів

1 хв читати

Правоохоронці задокументували наслідки ударів російських fpv-дронів по Купянську і Смородьківці (Харківська обл).

"Місто Купʼянськ. 13 серпня близько 12:55 вибухове поранення отримала 72-річна жінка... Село Смородьківка Купʼянського району. 12 серпня загинула 72-річна жінка", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

Теги: #харківщина #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:35 13.08.2025
Мешканця Харківщини, який допомагав окупантам грабувати односельця, засуджено до 11 років ув'язнення

Мешканця Харківщини, який допомагав окупантам грабувати односельця, засуджено до 11 років ув'язнення

08:36 13.08.2025
Херсонщина під обстрілами: двоє загиблих і четверо поранених за добу

Херсонщина під обстрілами: двоє загиблих і четверо поранених за добу

07:50 13.08.2025
Ворог обстрілював Дніпропетровщину, пошкоджені багатоповерхівка та авто - Лисак

Ворог обстрілював Дніпропетровщину, пошкоджені багатоповерхівка та авто - Лисак

07:38 13.08.2025
Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області, є постраждалий - Федоров

Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області, є постраждалий - Федоров

14:09 12.08.2025
Суд зобов’язав підрядника повернути майже 900 тис. грн за невиконані умови договору з будівництва фортифікаційних споруд на Харківщині

Суд зобов’язав підрядника повернути майже 900 тис. грн за невиконані умови договору з будівництва фортифікаційних споруд на Харківщині

09:36 12.08.2025
Зафіксовано влучання 12 БпЛА у Сумщині та Донеччині та 3-х ракет у Чернігівській області

Зафіксовано влучання 12 БпЛА у Сумщині та Донеччині та 3-х ракет у Чернігівській області

19:54 11.08.2025
Заступник начальника управління карного розшуку Харківщини намагався вивезти ухилянтів на службовому авто, проводиться службове розслідування

Заступник начальника управління карного розшуку Харківщини намагався вивезти ухилянтів на службовому авто, проводиться службове розслідування

19:51 11.08.2025
Кількість постраждалих внаслідок удару по Запоріжжю зросла до 23, контузію отримала дитина

Кількість постраждалих внаслідок удару по Запоріжжю зросла до 23, контузію отримала дитина

12:24 11.08.2025
На Херсонщині внаслідок російських обстрілів 4 людини загинуло та 9 поранено, в тому числі троє правоохоронців

На Херсонщині внаслідок російських обстрілів 4 людини загинуло та 9 поранено, в тому числі троє правоохоронців

10:41 11.08.2025
Росіяни 26 раз обстріляли Донеччину, загинуло двоє людей, 11 поранені

Росіяни 26 раз обстріляли Донеччину, загинуло двоє людей, 11 поранені

ВАЖЛИВЕ

Трамп хоче невідкладно провести тристоронню зустріч з Зеленським, якщо перша з Путіним пройде добре

Президент Трамп вважає, що будь-які територіальні питання мають вирішуватися тільки з Україною - Макрон

Кабмін ухвалив пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів – Свириденко

Трамп вважає, що НАТО не повинно входити до гарантій безпеки для України, але США та союзники мають бути їх частиною - Макрон

Стармер: Україна повинна мати надійні гарантії безпеки для захисту своєї територіальної цілісності в рамках будь-якої угоди

ОСТАННЄ

У КМДА закликають прокуратуру врахувати недоліки при будівництві метро у 2010 році

Зустріч "Коаліції охочих" продемонструвала високий рівень єдності - Схофф

Через функціонал DOT-Chain Defence за два тижня поставлені перші 1 000 дронів

Кошта: ЄС має намір тісно співпрацювати з США задля миру, а припинення вогню – необхідний крок до переговорів

Трамп заявив, що Росію чекають дуже серйозні наслідки у разі провалу зустрічі на Алясці

Німеччина разом з іншими союзниками готова профінансувати пакет підтримки для України на $500 у рамках PURL - заява

Трамп хоче невідкладно провести тристоронню зустріч з Зеленським, якщо перша з Путіним пройде добре

Трамп вважає необхідним обмін територіями як частину мирної угоди, але сам рішень не прийматиме

Президент Трамп вважає, що будь-які територіальні питання мають вирішуватися тільки з Україною - Макрон

Кабмін ухвалив пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів – Свириденко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА