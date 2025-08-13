Інтерфакс-Україна
Події
19:33 13.08.2025

Трамп хоче невідкладно провести тристоронню зустріч з Зеленським, якщо перша з Путіним пройде добре

1 хв читати
Трамп хоче невідкладно провести тристоронню зустріч з Зеленським, якщо перша з Путіним пройде добре

Президент США Дональд Трамп заявив про намір провести тристоронню зустріч з президентом Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним якнайшвидше, якщо його запланована на п'ятницю зустріч з Путіним на Алясці виявиться вдалою.

"Друга зустріч - якщо перша пройде добре, у нас буде швидка друга. Я хотів би зробити це майже негайно, і у нас буде швидка друга зустріч між президентом Путіним і президентом Зеленським, і мною, якщо вони захочуть мене запросити", - сказав Трамп під час виступу у Центрі Кеннеді у Вашингтоні в середу.

Далі буде

Теги: #сша #перемовини #рф

