Інтерфакс-Україна
18:47 13.08.2025

Зеленський і Мерц обговорили зміцнення української ППО двома додатковими системами Patriot

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, під час якої, зокрема, обговорив збільшення оборонної підтримки та надійні гарантії безпеки.

"Важлива й змістовна зустріч із канцлером Фрідріхом Мерцом… Говорили про наші нещодавні контакти з партнерами й подальшу взаємодію із союзниками, збільшення оборонної підтримки, участь Німеччини в новій ініціативі PURL, зміцнення української ППО двома додатковими системами Patriot і ракетами до них, надійні гарантії безпеки", - написав Зеленський у телеграм.

Він подякував канцлеру за організацію спільної телеконференції між президентом США Дональдом Трампом та лідерами європейських країн.

"Дякую за підтримку України й за організацію сьогоднішніх зустрічей: онлайн-зустрічі лідерів і засідання "Коаліції охочих". Дякую за те, що зараз показуємо щиру єдність та лідерство", - зазначив Зеленський.

Він наголосив на тому, що доля досягнення миру в Україні потрібно продовжувати тиск на Росію.

"Маємо спільне розуміння: поки Росія не робить жодних кроків до миру, необхідно продовжувати тиск на неї та зміцнювати підтримку України. І це дуже важливо. Щиро ціную всю допомогу Німеччини та наші відносини, які дають реальні результати для захисту життя", - підкреслив Зеленський.

