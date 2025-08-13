Інтерфакс-Україна
Події
17:27 13.08.2025

Мерц: На Алясці мають бути обговорюватися питання української й європейської безпеки, ми передали цей меседж Трампу

1 хв читати
Мерц: На Алясці мають бути обговорюватися питання української й європейської безпеки, ми передали цей меседж Трампу

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці в п'ятницю має обговорити фундаментальне питання українських та європейських інтересів безпеки, та вже повідомив цю свою позицію американському лідеру під час розмови в середу.

"На Алясці має йтися про фундаментальні українські та європейські інтереси безпеки. Це був той меседж, який ми прокомунікували сьогодні з американським президентом, і ми були одностайні в оцінці ситуації і також, якої мети можна досягти", - сказав Мерц на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Берліні в середу.

Теги: #аляска #мерц #путін #трамп #зустріч

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:44 13.08.2025
Трамп сказав, що перемир’я є одним із пріоритетів у розмові з Путіним – Мерц

Трамп сказав, що перемир’я є одним із пріоритетів у розмові з Путіним – Мерц

17:41 13.08.2025
Зеленський щодо "історичності" зустрічі на Алясці: треба дочекатися результатів

Зеленський щодо "історичності" зустрічі на Алясці: треба дочекатися результатів

17:36 13.08.2025
Зеленський: сподіваємося, що центральною темою на зустрічі на Алясці буде припинення вогню, після неї у нас буде контакт з Трампом

Зеленський: сподіваємося, що центральною темою на зустрічі на Алясці буде припинення вогню, після неї у нас буде контакт з Трампом

17:33 13.08.2025
Мерц: Після зустрічі з Путіним Трамп проінформує Зеленського й очільників європейських держав

Мерц: Після зустрічі з Путіним Трамп проінформує Зеленського й очільників європейських держав

17:32 13.08.2025
Більшу вигоду для РФ від мирної угоди Трампа-Путіна очікують 50% британців, для України – 5% - YouGov

Більшу вигоду для РФ від мирної угоди Трампа-Путіна очікують 50% британців, для України – 5% - YouGov

17:15 13.08.2025
Ми перемагаємо у всьому – Трамп звинуватив ЗМІ у поразницьких настроях щодо зустрічі з Путіним

Ми перемагаємо у всьому – Трамп звинуватив ЗМІ у поразницьких настроях щодо зустрічі з Путіним

16:43 13.08.2025
Україна вирішує своє майбутнє і повинна якомога швидше сісти за стіл переговорів - прем’єр Нідерландів про розмову з британським колегою

Україна вирішує своє майбутнє і повинна якомога швидше сісти за стіл переговорів - прем’єр Нідерландів про розмову з британським колегою

15:59 13.08.2025
Очікування України від переговорів Трампа з Путіним включають гарантії безпеки, повернення дітей та компенсації - ЗМІ

Очікування України від переговорів Трампа з Путіним включають гарантії безпеки, повернення дітей та компенсації - ЗМІ

15:48 13.08.2025
Прем’єрка на зустрічі з БЕБ та бізнесом задекларувала гарантії рівних правил гри

Прем’єрка на зустрічі з БЕБ та бізнесом задекларувала гарантії рівних правил гри

07:46 13.08.2025
Путін обговорив з Кім Чен Ином зустріч із Трампом, сторони узгодили стратегічне партнерство між країнами

Путін обговорив з Кім Чен Ином зустріч із Трампом, сторони узгодили стратегічне партнерство між країнами

ВАЖЛИВЕ

Трамп сказав, що перемир’я є одним із пріоритетів у розмові з Путіним – Мерц

Зеленський щодо "історичності" зустрічі на Алясці: треба дочекатися результатів

Зеленський: сподіваємося, що центральною темою на зустрічі на Алясці буде припинення вогню, після неї у нас буде контакт з Трампом

Мерц: Після зустрічі з Путіним Трамп проінформує Зеленського й очільників європейських держав

Ми перемагаємо у всьому – Трамп звинуватив ЗМІ у поразницьких настроях щодо зустрічі з Путіним

ОСТАННЄ

Голова МЗС Чехії переконався, що допомога Україні є цілеспрямованою та змістовною

ЗСУ зводять нанівець російській прорив перед зустріччю Трампа з Путіним – ЦПД

Президент Навроцький представляє Польщу під час телефонної конференції з президентом США та партнерами України

Нардеп Христенко, який проходить по справі детективів НАБУ, оголошений в розшук

У ЄС вивчають можливість пом'якшення санкцій проти РФ у разі домовленості про припинення вогню в Україні

Поліція проводить 150 одночасних обшуків в рамках спецоперації з по викриттю схем для ухилянтів

Примусова евакуація родин з дітьми оголошена з 14 населених пунктів Донеччини– ОВА

Кабмін в середу планує ухвалити пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів - премʼєр

Бюджетний комітет ВР схвалив проєкт змін держбюджету-2025 до 2-го читання та лишив пропозицію переспрямування доходів Києва

США можуть як послабити, так і посилити санкції проти РФ за результатами зустрічі Трампа і Путіна – глава Мінфіну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА