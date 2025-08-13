Ми перемагаємо у всьому – Трамп звинуватив ЗМІ у поразницьких настроях щодо зустрічі з Путіним

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп стверджує, що європейські лідери прагнуть домогтися підписання угоди про завершення війни в Україні, не уточнюючи деталей угоди.

"Говоритиму з європейськими лідерами незабаром. Вони чудові люди, які хочуть побачити угоду укладеною", - написав Трамп у середу в соцмережі Truth Social в середу перед онлайн-самітом з європейськими лідерами щодо припинення війни в Україні.

При цьому він звинуватив низку ЗМІ, які критикують його заплановану на п'ятницю зустріч з Володимиром Путіним на Алясці на називають її перемогою Путіна.

"Що це взагалі таке? Ми виграємо у ВСЬОМУ. Фейкові новини працюють понаднормово (без податку на понаднормову роботу!). Якби я отримав безкоштовно Москву та Ленінград у рамках угоди з Росією, фейкові новини сказали б, що я уклав погану угоду… Вони хворі та нечесні люди, які, ймовірно, ненавидять нашу Країну. Але це не має значення, бо ми виграємо у всьому!!!", - написав Трамп.

Як повідомлялося, Зеленський у середу в Берліні візьме участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і президентом США Дональдом Трампом. За підсумками зустрічі приблизно о 17:00 за Києвом можливі заяви Зеленського та Мерца для ЗМІ. Окрім того, в середу пройде онлайн-засідання Коаліції охочих.

Минулої п'ятниці президент США Дональд Трамп оголосив, що його зустріч із Путіним відбудеться 15 серпня на Алясці. Зокрема, Трамп заявив про намір домовитись під час зустрічі про повернення частини окупованої території Україні, а також заявляв про намір домовитись про певні "обміни територіями".

Очільники 26 держав-членів Європейського Союзу напередодні зустрічі Трампа та Путіна на Алясці затвердили спільну заяву на підтримку України. Орбан не поставив свій підпис під заявою.