Зеленський прибув з візитом до Берліна

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Німеччини, де зустрінеться з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, потім лідери візьмуть участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і президентом США Дональдом Трампом.

Офіс президента України розповсюдив відео, на якому Зеленський сходить з трапа літака в Берліні, на злітній смузі його зустрічають посол України в Німеччині Олексій Макеєв та посадовці.

Як повідомлялося, Зеленський у середу в Берліні візьме участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і президентом США Дональдом Трампом. За підсумками зустрічі приблизно о 17:00 за Києвом можливі заяви Зеленського та Мерца для ЗМІ. Окрім того, в середу пройде онлайн-засідання Коаліції охочих.