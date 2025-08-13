Інтерфакс-Україна
08:36 13.08.2025

Херсонщина під обстрілами: двоє загиблих і четверо поранених за добу

Одна людина загинула та чотири постраждали через ворожі атаки за добу, а зранку середи ворог обстріляв Чорнобаївку Херсонської області, внаслідок чого загинула ще одна жінка, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"Зранку російські окупанти вкрили артилерійським вогнем Чорнобаївку. Внаслідок атаки знищено житловий будинок. З-під завалів рятувальники деблокували тіло загиблої жінки 1964 року народження", - написав він в телеграмі.

За словами Прокудіна, пошкоджено також декілька сусідніх осель, потрощено дахи, фасади та вибито шибки.

Між тим, минулої доби під ворожим дроновим терором,  артилерійськими обстрілами та авіаційними ударами  перебували Антонівка, Берегове, Берислав, Білозерка, Бургунка, Веселе, Дніпровське, Дудчани, Зеленівка, Золота Балка, Іванівка, Кізомис, Комишани, Костирка, Крупиця, Львове, Микільське, Миколаївка, Милове, Молодіжне, Монастирське, Нововоронцовка, Одрадокам’янка, Олександрівка, Понятівка, Придніпровське, Республіканець, Садове, Софіївка, Станіслав, Тягинка, Томарине, Українка, Урожайне, Червовий Маяк, Черешеньки, Чорнобаївка, Широка Балка, Шляхове та місто Херсон.

За словами Прокудіна, російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 5 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу та приватні автомобілі й гараж.

Глава ОВА зазначив, що через російську агресію за минулу добу 1 людина загинула, ще 4 - дістали поранення.

 

 

