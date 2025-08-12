Інтерфакс-Україна
Події
22:07 12.08.2025

СБУ уразила понад 200 об'єктів у глибокому тилу РФ, є певні ноу-хау, які летять за 700 км - Малюк

Фото: Василь Малюк. ФОТО: пресслужба СБУ

За час повномасштабної війни Служба безпеки України як флагман deep strike (далекобійних ударів безпілотними системами) серед Сил оборони вразила більше 200 об'єктів в глибокому тилу ворога, наразі є певні ноу-хау, які дозволяють наносити удари на відстані більше ніж 700 км, повідомив голова СБУ Василь Малюк.

"Якщо говорити за кількість успішних уражень в глибокому тилу ворога за рахунок далекобійних дронів, то там їх далеко за двісті уже, де ми жалили: військово-промисловий комплекс, логістику, командні пункти", - сказав Малюк в інтерв'ю в інтерв'ю телеканалу "Ми-Україна" в ефірі марафону "Єдині новини".

За його словами, цілями були, зокрема, нафтовидобувна і переробна галузь РФ, яка "живить" Міністерство оборони Росії. "Серед якихось таких прикладів цікавих, то варто мабуть і Торопець згадати. Це населений пункт, в якому були уражені ворожі склади. Там було на той час 160 тис. тонн ворожих боєприпасів. І 1/2, тобто половина, всіх запасів 120-ї міни. Це був мегауспіх, і на той час ми спрацювали 120-ма дронами, а також ще 20 дронів інші Сили оборони запускали з нами", - розказав голова СБУ.

Він наголосив на важливості поєднання зусиль СБУ, Сил безпілотних систем, ГУР, Сил спецоперацій, СЗР та і прикордонників для успішності операцій в тилу ворога.

Також Малюк повідомив, що наразі використовуються "певні ноу-хау", які дозволяють наносити удари на відстані більше ніж 700 км, втім не уточнив назви цих засобів і виробників.

"Є доволі недорогі сьогодні засоби, які вартують у районі $3 тис., але летять далеко за 700 кілометрів і несуть 5 кілограмів. Усі ми є свідками, як росіяни зупиняють аерорух. У них це називається "План Ковьор", тобто, коли вони зупиняють свої аеропорти. І це не значить, що ми жалимо десь там аеропорти і вдаряємо. Ні, ми б'ємо військові цілі. Але при наявності в повітрі далекобійних дронів ворог зупиняє аерорух своїх літальних відповідних засобів цивільної авіації", - пояснив керівник української спецслужби.

