МАГАТЕ заявляє про відсутність впливу диму на ЗАЕС на ядерну безпеку

Співробітники МАГАТЕ на тимчасово окупованій Росією Запорізькій АЕС повідомляють про відсутність впливу на ядерну безпеку диму з адміністративної будівлі станції, який вони спостерігали у вівторок після повідомлень про пожежу поблизу градирень.

"Генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі підтверджує, що не було повідомлень ані про підвищення радіації, ані про вплив на ядерну безпеку та ані про жертви", – йдеться у заяві МАГАТЕ у соцмережі X.

Раніше Міненерго України повідомило, що у районі вантажного порту Запорізької АЕС, який розташований за межами периметра самої станції, спостерігалося задимлення.