Інтерфакс-Україна
Події
21:11 12.08.2025

МАГАТЕ заявляє про відсутність впливу диму на ЗАЕС на ядерну безпеку

1 хв читати
МАГАТЕ заявляє про відсутність впливу диму на ЗАЕС на ядерну безпеку

Співробітники МАГАТЕ на тимчасово окупованій Росією Запорізькій АЕС повідомляють про відсутність впливу на ядерну безпеку диму з адміністративної будівлі станції, який вони спостерігали у вівторок після повідомлень про пожежу поблизу градирень.

"Генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі підтверджує, що не було повідомлень ані про підвищення радіації, ані про вплив на ядерну безпеку та ані про жертви", – йдеться у заяві МАГАТЕ у соцмережі X.

Раніше Міненерго України повідомило, що у районі вантажного порту Запорізької АЕС, який розташований за межами периметра самої станції, спостерігалося задимлення.

 

Теги: #дим #магате #заес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:58 07.08.2025
Використання Росією ЗАЕС для прикриття обстрілів української цивільної інфраструктури є актом ядерного тероризму – МЗС України

Використання Росією ЗАЕС для прикриття обстрілів української цивільної інфраструктури є актом ядерного тероризму – МЗС України

00:19 03.08.2025
МАГАТЕ фіксує вибухи поблизу ЗАЕС: Гроссі попереджає про зростання ризиків для ядерної безпеки

МАГАТЕ фіксує вибухи поблизу ЗАЕС: Гроссі попереджає про зростання ризиків для ядерної безпеки

11:34 31.07.2025
МАГАТЕ спростувала недостовірну інформацію про підвищення рівня радіації на Запорізькій АЕС

МАГАТЕ спростувала недостовірну інформацію про підвищення рівня радіації на Запорізькій АЕС

12:20 25.07.2025
МАГАТЕ від початку війни поставило Україні обладнання та приладів для ядерної безпеки більш як на EUR19 млн

МАГАТЕ від початку війни поставило Україні обладнання та приладів для ядерної безпеки більш як на EUR19 млн

11:40 25.07.2025
Експерти МАГАТЕ на Запорізькій АЕС продовжують чути щоденну стрілянину та вибухи

Експерти МАГАТЕ на Запорізькій АЕС продовжують чути щоденну стрілянину та вибухи

17:07 19.07.2025
Задимлення в районі Запорізької АЕС пов’язане з лісовою пожежею

Задимлення в районі Запорізької АЕС пов’язане з лісовою пожежею

00:54 14.07.2025
МАГАТЕ зафіксувала інтенсивну стрілянину на території ЗАЕС в ніч на неділю

МАГАТЕ зафіксувала інтенсивну стрілянину на території ЗАЕС в ніч на неділю

23:26 10.07.2025
Україна та МАГАТЕ посилюють співпрацю в енергетичному відновленні країни

Україна та МАГАТЕ посилюють співпрацю в енергетичному відновленні країни

22:21 04.07.2025
"Укренерго" відновило енергопостачання ЗАЕС після блекауту внаслідок обстрілу РФ

"Укренерго" відновило енергопостачання ЗАЕС після блекауту внаслідок обстрілу РФ

18:45 04.07.2025
Російські окупанти спричинили блекаут на Запорізькій АЕС – Міненерго

Російські окупанти спричинили блекаут на Запорізькій АЕС – Міненерго

ВАЖЛИВЕ

Зеленський отримав сигнал від Віткоффа, що РФ готова до припинення вогню, проте згодом виявилося, що це не так

Зеленський: під час можливого припинення вогню необхідно вирішити, що спроможні гарантувати партнери та РФ

Зеленський: ситуація, коли вийти з Донбасу – це умова ceasefire, то це обмін достатньо умовний

ЗСУ звільнили 6 з 18 окупованих сіл або важливих точок на Сумщині – Зеленський

Зеленський спростував інформацію The Telegraph про нібито готовність до обміну територій

ОСТАННЄ

Топпосадовця Міноборони викрили на хабарі за будівництво житла для військових

Україна та Канада ухвалили спільні дії щодо непорушності міжнародного права з питань українських територій

Переговори Трампа і Путіна на Алясці будуть сфокусовані на закінченні війни в Україні - Білий дім

Світові потрібне оновлене міжнародне гуманітарне право, нинішнє не захищає цивільних – Верещук

Спікери парламентів України та Чехії домовились про координацію дій для збереження територіальної цілісності та незалежності України

Успішними у посередницькій місії повернення українських дітей були Катар і Ватикан – Зеленський

Обшуки у торговців зброєю пройшли по всій Болгарії на прохання України, арештів не було

Зеленський отримав сигнал від Віткоффа, що РФ готова до припинення вогню, проте згодом виявилося, що це не так

Зеленський: під час можливого припинення вогню необхідно вирішити, що спроможні гарантувати партнери та РФ

Зеленський: ситуація, коли вийти з Донбасу – це умова ceasefire, то це обмін достатньо умовний

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА