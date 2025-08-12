Зеленський отримав сигнал від Віткоффа, що РФ готова до припинення вогню, проте згодом виявилося, що це не так
Спецпосланець президента США Стів Віткофф передав сигнал, що РФ готова до припинення вогню, і це був вперше такий сигнал від них, однак згодом виявилося, що це не зовсім так, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"У нас був дзвінок з президентом Трампом і з деякими лідерами Європи. Упродовж дзвінка був сигнал від пана Віткоффа, який був також на дзвінку, що Росія готова до закінчення війни, до першого кроку, принаймні, до припинення вогню. І що це сигнал вперше від них. І всі під час дзвінка були на позитиві від цього, що є якийсь shift (зміна)", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.
Він також додав, що також був сигнал щодо питання територій.
"Під час дзвінка я сказав, що я не готовий обговорювати території України, оскільки це виключно питання нашої Конституції. І якщо чесно, при всій повазі, я не готовий по телефону обговорювати відповідні питання. Це серйозні питання, які вирішуються на рівні лідерів", - наголосив Зеленський.
За його словами, були різниці пропозиції щодо формату зустрічей лідерів, і президент попросив побудувати дискусію на рівні радників з питань національної безпеки (NSA) онлайн і, якщо знадобиться офлайн, після цього запропонувати формати зустрічі в форматах двох чи трьохсторонніх зустрічей.
"Президент США, я йому вдячний за це, сказав: так, я відправлю, NSA-meeting буде, а всі інші зустрічі давайте після NSA-meeting, ок. Після розмов NSA, National Security Advisors, онлайн і в Британії, стало зрозуміло, що те, що звучало по телефону, скоріш за все не те саме, що Росія передавала американській стороні в двосторонній бесіді", - додав він.