Зеленський отримав сигнал від Віткоффа, що РФ готова до припинення вогню, проте згодом виявилося, що це не так

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Спецпосланець президента США Стів Віткофф передав сигнал, що РФ готова до припинення вогню, і це був вперше такий сигнал від них, однак згодом виявилося, що це не зовсім так, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"У нас був дзвінок з президентом Трампом і з деякими лідерами Європи. Упродовж дзвінка був сигнал від пана Віткоффа, який був також на дзвінку, що Росія готова до закінчення війни, до першого кроку, принаймні, до припинення вогню. І що це сигнал вперше від них. І всі під час дзвінка були на позитиві від цього, що є якийсь shift (зміна)", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

Він також додав, що також був сигнал щодо питання територій.

"Під час дзвінка я сказав, що я не готовий обговорювати території України, оскільки це виключно питання нашої Конституції. І якщо чесно, при всій повазі, я не готовий по телефону обговорювати відповідні питання. Це серйозні питання, які вирішуються на рівні лідерів", - наголосив Зеленський.

За його словами, були різниці пропозиції щодо формату зустрічей лідерів, і президент попросив побудувати дискусію на рівні радників з питань національної безпеки (NSA) онлайн і, якщо знадобиться офлайн, після цього запропонувати формати зустрічі в форматах двох чи трьохсторонніх зустрічей.

"Президент США, я йому вдячний за це, сказав: так, я відправлю, NSA-meeting буде, а всі інші зустрічі давайте після NSA-meeting, ок. Після розмов NSA, National Security Advisors, онлайн і в Британії, стало зрозуміло, що те, що звучало по телефону, скоріш за все не те саме, що Росія передавала американській стороні в двосторонній бесіді", - додав він.