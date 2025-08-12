На підконтрольну Україні територію повернули маму з чотирма дітьми - Єрмак

Фото: https://t.me/ermaka2022

На підконтрольну уряду територію України вдалося повернути маму з чотирма дітьми віком 15, 12, 8 років та півтора року з тимчасово окупованої території, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати маму з чотирма дітьми віком 15, 12, 8 років та півтора року, яка зважилася на складний і небезпечний шлях з тимчасово окупованої території", - написав Єрмак у телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, родина жила під постійним тиском окупантів, які вимагали, щоб діти навчалися за російською програмою в окупаційній школі, але матері вдалося організувати для старших онлайн-навчання в українській школі.

"Вперше за понад три роки діти нарешті побачили свого тата, і тепер родина у безпеці. Дякую Helping to Leave за сприяння у порятунку цієї сім’ї", - зазначив Єрмак.