17:38 12.08.2025

Ердоган та Зеленський обговорили можливе проведення саміту лідерів України та Росії у Стамбулі

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президенти України та Туреччини Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган провели телефонну розмову на прохання української сторони, повідомляє канцелярія турецького президента в соцмережі Х.

"Під час розмови було обговорено двосторонні відносини між Туреччиною та Україною, регіональні та глобальні питання", - вказується у повідомленні.

Зазначається, що президент Ердоган високо оцінив прогрес, досягнутий на прямих переговорах між Україною та Росією у Стамбулі, та висловив сподівання на значущі результати щодо припинення вогню на шляху до тривалого миру під час наступних раундів переговорів.

"Президент заявив, що Туреччина готова прийняти саміт на рівні лідерів і що вони вважають, що створення робочих груп у військовій, гуманітарній та політичній сферах прокладе шлях до саміту", - повідомили в канцелярії.

Ердоган також висловив незмінну підтримку Туреччиною суверенітету та територіальної цілісності України.

