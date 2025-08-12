Інтерфакс-Україна
Події
14:51 12.08.2025

Законопроєкти щодо Defence City схвалені фінкомітетом ВР до 2-го читання

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував прийняти за основу законопроєкти №13420 (зміни у Податковий кодекс) та №13421 (зміни у Митний кодекс) для реалізації концепції Defence City з суттєваими доопрацюваннями.

Як повідомив очільник комітету Данило Гетманцев у Телегарам-каналі у вівторок, до другого читання документи були значно допрацьовані.

Таким чином, правовий режим Defence City діятиме до 1 січня 2036 року (але не пізніше року вступу України до ЄС), а замість переліку підприємств ОПК буде створено реєстр Defence City, ведення якого забезпечуватиме Міноборони. Вимоги до резидентів Defence City, процедури та підстави надання, припинення та втрати цього статусу, а також порядок контролю регулюватимуться законом України "Про національну безпеку.

Передбачається, що частка кваліфікованого доходу резидента Defence City має становити не менше 75% загального доходу (крім суб'єктів літакобудування, для яких – не менше 50%).

Гетманцев додав, що підприємствам з реєстру надаватимуться інструменти підтримки, деякі з яких також були уточнені: податкові пільги (звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, а також звільнення від земельного податку, податку на нерухомість, екологічного податку); спрощення митних процедур; спрощений експортний контроль для товарів військового призначення (без отримання повноважень); можливість встановлення НБУ особливостей валютного нагляду та валютних операцій та підтримка у процесі релокації та підвищення захищеності виробничих потужностей ОПК.

Голова комітету нагадав, що ініціатива була розроблена спільно з Міноборони. Під час розробки ініціатори спецрежиму також тісно співпрацювали з бізнесом.

Як повідомлялось, Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) та БФ "Пацієнти України" повідомили про правки у законопроєкт №13420, які передбачають внесення змін до закону "Про лікарські засоби" та спрямовані на регулювання обігу лікарських засобів, що може призвести до зриву програм держзакупівель ліків та їх дефіциту. Правками також вводиться обов’язковий державний лабораторний контроль усіх партій лікарських засобів, що ввозяться в Україну без винятків за походженням.

