СБУ викрила в Одесі кліриків УПЦ (МП), які виправдовували воєнні злочини РФ

Служба безпеки України затримала ще двох прокремлівських агітаторів в Одесі – кліриків, які поширювали ворожу пропаганду, виправдовували війну РФ в Україні та вихваляли окупантів, повідомляє СБУ.

"Серед затриманих – 58-річний священник храму Одеської єпархії УПЦ (МП). Під час розмов з парафіянами він героїзував окупантів та ображав релігійні переконання вірян інших конфесій", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією української спецслужби, фігурант підтримував зв’язки з колишнім народним депутатом від "Партії регіонів" Ігорем Марковим, який уже має підозру від СБУ за державну зраду і наразі переховується в Росії.

Крім того, як зазначають у відомстві, він контактував із колаборантом Валерієм Кауровим, який у 2014 році втік до рф, де оголосив про створення кремлівського проєкту "Одеська народна республіка - Новоросія".

"На замовлення Каурова клірик разом зі своєю 23-річною донькою фотографувався із чистими аркушами паперу на фоні відомих локацій Одеси, а потім відправляв знімки до рф", - уточнюють в СБУ.

Відтак, як наголошується в повідомленні, російські пропагандисти "домальовували" на порожніх листках заклики до окупації обласного центру, які нібито лунали від місцевих жителів.

"Надалі рупори кремля "розганяли" змонтовані фейки на росТБ і Телеграм-каналах під виглядом публікацій проросійського "підпілля", - йдеться в повідомленні.

Ще один затриманий, як інформує СБУ, – 44-річний протоієрей УПЦ (МП), який у своїх проповідях виправдовував російські обстріли цивільної інфраструктури України.

Ініційовані Службою безпеки судово-лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь країни-агресора.

Слідчі СБУ повідомили обом клірикам відповідно до вчинених злочинів за такими статтями Кримінального кодексу України: чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників), ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань).

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській областях за процесуального керівництва обласної прокуратури.