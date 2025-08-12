Опитування: 63% українців надійним партнером вважають Європу, стосовно США так стверджують 42%

Більшість українців – 63% – вважають, що Європа лишається надійним союзником, який хоче прийнятного для України завершення війни, не вважають так – 27% респондентів, стосовно США 42% - сприймає надійним союзником, а 38% вважають, що США тиснуть на Україну для неприйнятного миру. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 23 липня-4 серпня 2025 року.

Як пояснили у КМІС, з вересня 2022 року регулярно ставилося запитання про сприйняття політики Заходу щодо України. Після вступу на посаду президента США Дональда Трампа ситуація істотно змінилася і опитування в лютому 2025 р. показало, що тепер є диференційоване ставлення до Європи і США, а "Захід" скоріше асоціюється з Європою. Тому наразі ставиться два запитання – окремо про Європу і окремо про США. В КМІС зазначили, що опитування було завершене 4 серпня, тобто до візиту спеціального представника Президента США С. Віткоффа в Росію 6 серпня і, відповідно, до подальшого рішення про проведення зустрічі Д. Трампа і В. Путіна.

"Більшість українців – 63% – продовжують вважати, що Європа лишається надійним союзником, який хоче прийнятного для України завершення війни. Не вважають так – 27%. При цьому з початку року ситуація фактично не змінюється і стабільно 63-64% українців сприймають Європу як надійного союзника", - йдеться у повідомленні за результатами опитування на сайті КМІС у вівторок.

Зазначається, що у випадку США ситуація, навпаки, дуже динамічна. Найнижчий показник був зафіксований в березні – лише 24% тоді відповіли, що США лишаються союзником Україна, а переважна більшість (67%) зазначали, що США вимагають від України неприйнятного миру.

"Далі сприйняття політики США почало покращуватися. Так, у травні-червні вже 32% вважали США надійним союзником, не вважали так – 58%. А за результатами останнього опитування, тобто в липні-на початку серпня 42% сприймали США надійним союзником, а 38% вважали, що США тиснуть на Україну для неприйнятного миру", - повідомляють у КМІС.

Коментуючи підсумки дослідження, виконавчий директор КМІС Антон Грушецький сказав: "Наші опитування показують, що попри окремі складнощі взаємодії із керівництвом США, по-перше, українці зберігають прихильне ставлення до США як країни і до звичайних американців[3]. По-друге, серед українців немає кристалізованого сприйняття нинішньої політики США щодо України і українці готові змінювати свої думки і погляди – коли бачать конкретні рішення і дії. Коли в липні українці почали чути більш справедливі заяви з боку влади США, ставлення українців почало істотно покращуватися. І звісно, перебіг подій цього тижня і можлива зустріч Д. Трампа і В. Путіна можуть сильно вплинути на сприйняття українців – залежно від конкретних результатів".

Упродовж 23 липня-4 серпня 2025 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус", до якого за власною ініціативою додав запитання про сприйняття політики Європи і США щодо України.

Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 1022 респондентів. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально а звичайних обставин статистична похибка вибірки обсягом 1022 респонденти (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 4,1%.