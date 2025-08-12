Інтерфакс-Україна
Події
10:47 12.08.2025

Шмигаль заявив завдання максимально швидко збільшити фінансування батальйонів на передовій

Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

На виконання рішення Ставки верховного головнокомандувача ЗСУ в Міноборони відбулося оперативне засідання бюджетної комісії, на якому було проведено перерозподіл коштів для збільшення фінансування батальйонів, які зараз працюють на передовій.

"Генеральний штаб ЗСУ формує перелік таких підрозділів. Завдання — перерахувати кошти максимально швидко", - написав міністр оборони України Денис Шмигаль у телеграм у вівторок.

Він зазначив, що за результатами засідання Ставки Верховного головнокомандувача ухвалено рішення підвищити обсяги прямого фінансування бригад на закупівлі. "Це дасть бойовим підрозділам більше можливостей самостійно забезпечувати свої потреби", - пояснив міністр.

"Фінансування зросте відповідно до кількості батальйонів, які виконують бойові завдання. Для кожної бригади це додаткові десятки мільйонів гривень. За дорученням президента відтепер кожна бригада отримуватиме 7 млн грн на кожен батальйон, що діє на лінії бойового зіткнення. Це означає більше дронів та іншого необхідного оснащення", - прокоментував Шмигаль рішення Ставки.

 

Теги: #зсу #міноборони #шмигаль

