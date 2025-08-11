У Куп’янську поранено чоловіка внаслідок удару ворожого БпЛА

У Куп’янську Харківської області 11 серпня внаслідок атаки російського ударного безпілотника поранено 78-річного місцевого жителя, інформує Харківська обласна прокуратура.

"Близько 15:20 внаслідок атаки російського ударного безпілотника по місту Куп’янську поранення отримав 78-річний чоловік. Потерпілого госпіталізували до лікарні", – зазначили у прокуратурі.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Джерело: https://t.me/prokuratura_kharkiv/24422