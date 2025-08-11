21:33 11.08.2025
Сили оборони знищили командний пункт 85-ї бригади військ РФ на Донеччині
Фото: Генштаб ЗСУ
Сили оборони України знищили командний пункт 85-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил РФ на тимчасово окупованій території Донецької області, повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.
"За попередніми даними, в результаті удару високоточним засобом ураження ліквідовано командира бригади на позивний "Днєпр" та п’ять осіб оперативного складу", – йдеться в повідомленні.
У Генштабі уточнили, що більш детальна інформація щодо наслідків ураження наразі з’ясовується.