Сили оборони знищили командний пункт 85-ї бригади військ РФ на Донеччині

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України знищили командний пункт 85-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил РФ на тимчасово окупованій території Донецької області, повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

"За попередніми даними, в результаті удару високоточним засобом ураження ліквідовано командира бригади на позивний "Днєпр" та п’ять осіб оперативного складу", – йдеться в повідомленні.

У Генштабі уточнили, що більш детальна інформація щодо наслідків ураження наразі з’ясовується.