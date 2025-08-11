Інтерфакс-Україна
Події
21:33 11.08.2025

Сили оборони знищили командний пункт 85-ї бригади військ РФ на Донеччині

1 хв читати
Сили оборони знищили командний пункт 85-ї бригади військ РФ на Донеччині
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України знищили командний пункт 85-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил РФ на тимчасово окупованій території Донецької області, повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

"За попередніми даними, в результаті удару високоточним засобом ураження ліквідовано командира бригади на позивний "Днєпр" та п’ять осіб оперативного складу", – йдеться в повідомленні.

У Генштабі уточнили, що більш детальна інформація щодо наслідків ураження наразі з’ясовується.

 

Теги: #генштаб_зсу #знищення #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:33 11.08.2025
Немає жодної ознаки, що Росія готується до припинення війни, навпаки вони перемішують свої сили, щоб розпочати нові наступальні операції - Зеленський

Немає жодної ознаки, що Росія готується до припинення війни, навпаки вони перемішують свої сили, щоб розпочати нові наступальні операції - Зеленський

19:55 11.08.2025
Каллас: Трансатлантична єдність, підтримка України та тиск на РФ – ось як ми завершимо цю війну

Каллас: Трансатлантична єдність, підтримка України та тиск на РФ – ось як ми завершимо цю війну

19:29 11.08.2025
Трамп заявив про намір організувати зустріч Зеленського з Путіним

Трамп заявив про намір організувати зустріч Зеленського з Путіним

19:27 11.08.2025
Трамп заявив, що його непокоїть необхідність конституційного схвалення Україною "обміну територіями"

Трамп заявив, що його непокоїть необхідність конституційного схвалення Україною "обміну територіями"

19:13 11.08.2025
Трамп уточнив, що переговори з Путіним будуть у штаті США Аляска і носитимуть попередній характер

Трамп уточнив, що переговори з Путіним будуть у штаті США Аляска і носитимуть попередній характер

18:02 11.08.2025
Начальник Генштабу визначив перелік з 46 підрозділів для операторів дронів за "Контрактом 18-24"

Начальник Генштабу визначив перелік з 46 підрозділів для операторів дронів за "Контрактом 18-24"

08:14 11.08.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 137 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 137 бойових зіткнень

07:04 11.08.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

18:07 10.08.2025
Росіяни зберігають активність на покровському напрямку, всього на фронті відбулося 64 боєзіткнення

Росіяни зберігають активність на покровському напрямку, всього на фронті відбулося 64 боєзіткнення

08:32 10.08.2025
ППО ліквідувала 70 зі 100 ворожих БПЛА

ППО ліквідувала 70 зі 100 ворожих БПЛА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: продовжимо спілкування з партнерами і на всіх рівнях - комунікацію з США

Немає жодної ознаки, що Росія готується до припинення війни, навпаки вони перемішують свої сили, щоб розпочати нові наступальні операції - Зеленський

Без чітких гарантій безпеки будь-які інші домовленості лише дадуть Росії можливість поновити свої сили

Трамп заявив про намір організувати зустріч Зеленського з Путіним

Трамп заявив, що його непокоїть необхідність конституційного схвалення Україною "обміну територіями"

ОСТАННЄ

Єрмак обговорив із Рубіо координацію позицій напередодні важливих дипломатичних кроків

Трамп продовжив відстрочку дії мит на китайські товари ще на 90 днів - ЗМІ

У Куп’янську поранено чоловіка внаслідок удару ворожого БпЛА

"Укрзалізниця" фіксує попит 5-8 пасажирів на одне місце на найпопулярніших напрямках у піковий сезон

Трамп оголосив про відправлення до Вашингтона Національної гвардії США

Застосовано запобіжний захід до колишнього державного секретаря Мін’юсту

ВАКС відмовився відсторонити Кириленка від посади голови АМКУ

Сибіга: Майбутнє України не може бути визначене без України

Зеленський: продовжимо спілкування з партнерами і на всіх рівнях - комунікацію з США

Трамп заявив, що росіяни "були б в Києві за 4 години, якщо б наступали по шосе"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА