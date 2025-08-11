Інтерфакс-Україна
Події
19:07 11.08.2025

Зеленський: Узгоджуємо спільні рішення щодо дипломатичної роботи, різні формати зустрічей обговорюємо

1 хв читати
Зеленський: Узгоджуємо спільні рішення щодо дипломатичної роботи, різні формати зустрічей обговорюємо

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

"Поінформував про всі деталі дипломатичної роботи, постійну комунікацію з партнерами. Узгоджуємо спільні рішення та готуємо наші скоординовані кроки. Різні формати зустрічей обговорюємо", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Окрім того, він поділився українським баченням справжніх намірів і задумів Росії.

"Ми однаково бачимо, і це очевидно, що росіяни хочуть просто виграти час, а не закінчити війну. Ситуація на полі бою, підлі російські удари по цивільних об’єктах і звичайних людях свідчать саме про це", - зауважив президент.

Лідери погодилися, що без України не можна ухвалювати жодних рішень, що стосуються майбутнього та безпеки українців.

"Так само як і не може бути жодних якихось рішень без чітких гарантій безпеки. Доки цього немає, санкції проти Росії повинні працювати та постійно посилюватися", - наголосив Зеленський.

Він і Карні узгодили подальші контакти з партнерами.

 

Теги: #канада #зеленський #дипломатія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:41 11.08.2025
Наусєда висловився за територіальну цілісність України і її членство у ЄС до 2030р.

Наусєда висловився за територіальну цілісність України і її членство у ЄС до 2030р.

18:39 11.08.2025
Віртуальні переговори з главами європейських держав, Зеленським і Трампом пройдуть у середу - Мерц

Віртуальні переговори з главами європейських держав, Зеленським і Трампом пройдуть у середу - Мерц

17:06 11.08.2025
Зараз є шанс на мир, але він повинен бути чесним і стійким, а безпека – гарантованою, заявив Зеленський

Зараз є шанс на мир, але він повинен бути чесним і стійким, а безпека – гарантованою, заявив Зеленський

16:31 11.08.2025
Зеленський доручив збільшити фінансування для бойових підрозділів: 7 млн грн бригаді з розрахунку на кожен батальйон

Зеленський доручив збільшити фінансування для бойових підрозділів: 7 млн грн бригаді з розрахунку на кожен батальйон

16:20 11.08.2025
Зеленський і Моді домовилися запланувати зустріч у вересні на Генасамблеї ООН та опрацювати обмін візитами

Зеленський і Моді домовилися запланувати зустріч у вересні на Генасамблеї ООН та опрацювати обмін візитами

13:37 11.08.2025
РФ затягує війну, тому заслуговує на більший тиск, бо поступки не переконають вбивцю, - Зеленський

РФ затягує війну, тому заслуговує на більший тиск, бо поступки не переконають вбивцю, - Зеленський

11:56 11.08.2025
Запрошення Зеленського на зустріч Трампа і Путіна було б найкращим рішенням - віцепрем'єр Польщі

Запрошення Зеленського на зустріч Трампа і Путіна було б найкращим рішенням - віцепрем'єр Польщі

21:51 10.08.2025
Україна не допустить аби РФ обманула США – Зеленський

Україна не допустить аби РФ обманула США – Зеленський

21:03 10.08.2025
Жодні дедлайни для РФ не працюють – Зеленський про російську атаку на Запоріжжя

Жодні дедлайни для РФ не працюють – Зеленський про російську атаку на Запоріжжя

17:41 10.08.2025
Зеленський і Алієв обговорили енергетичну співпрацю України та Азербайджану

Зеленський і Алієв обговорили енергетичну співпрацю України та Азербайджану

ВАЖЛИВЕ

Трамп уточнив, що переговори з Путіним будуть у штаті США Аляска і носитимуть попередній характер

Віртуальні переговори з главами європейських держав, Зеленським і Трампом пройдуть у середу - Мерц

Трамп заявив, що поїде у п'ятницю в РФ, щоб поговорити з Путіним

Зараз є шанс на мир, але він повинен бути чесним і стійким, а безпека – гарантованою, заявив Зеленський

Зеленський доручив збільшити фінансування для бойових підрозділів: 7 млн грн бригаді з розрахунку на кожен батальйон

ОСТАННЄ

Трамп уточнив, що переговори з Путіним будуть у штаті США Аляска і носитимуть попередній характер

В Нікопольському районі 6 постраждалих від атак РФ, пошкоджені 5 осель і багатоповерхівка - обладміністрація

Сибіга анонсував візит генсека Ради Європи до Києва у найближчі дні

Уряд розширив "Дія.City" на компанії з цифрового моделювання будівель та обробки аудіовізуальних творів

Глави МЗС України і Естонії обговорили важливість європейської єдності для глобальної стабільності

Трамп заявив, що поїде у п'ятницю в РФ, щоб поговорити з Путіним

Начальник Генштабу визначив перелік з 46 підрозділів для операторів дронів за "Контрактом 18-24"

Свириденко відвідала штаб бригади "Хартія", обговорила потреби підрозділу

ГУР володіє програмою засідання російсько-індійської комісії з військової співпраці, яка пройде 15-18 вересня

Кіберкорпус ГУР атакував одного з найбільших постачальників інтернет-послуг для силових відомств РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА