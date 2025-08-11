Зеленський: Узгоджуємо спільні рішення щодо дипломатичної роботи, різні формати зустрічей обговорюємо

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

"Поінформував про всі деталі дипломатичної роботи, постійну комунікацію з партнерами. Узгоджуємо спільні рішення та готуємо наші скоординовані кроки. Різні формати зустрічей обговорюємо", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Окрім того, він поділився українським баченням справжніх намірів і задумів Росії.

"Ми однаково бачимо, і це очевидно, що росіяни хочуть просто виграти час, а не закінчити війну. Ситуація на полі бою, підлі російські удари по цивільних об’єктах і звичайних людях свідчать саме про це", - зауважив президент.

Лідери погодилися, що без України не можна ухвалювати жодних рішень, що стосуються майбутнього та безпеки українців.

"Так само як і не може бути жодних якихось рішень без чітких гарантій безпеки. Доки цього немає, санкції проти Росії повинні працювати та постійно посилюватися", - наголосив Зеленський.

Він і Карні узгодили подальші контакти з партнерами.