Інтерфакс-Україна
Події
17:49 11.08.2025

ГУР володіє програмою засідання російсько-індійської комісії з військової співпраці, яка пройде 15-18 вересня

1 хв читати
ГУР володіє програмою засідання російсько-індійської комісії з військової співпраці, яка пройде 15-18 вересня

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) володіє детальною програмою четвертого засідання робочої підгрупи російсько-індійської міжурядової комісії з військової та військово-технічної співпраці, проведення якої заплановане у російському Санкт-Петербурзі 15-18 вересня, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок джерела в українській розвідці.

"Незважаючи, на режим повної секретності запланованого заходу, українська розвідка володіє детальною програмою засідання російсько-індійської комісії, одним із пунктів якої є відвідування індійською делегацією крейсеру Аврора", — зазначив співрозмовник агентства.

Під час засідання делегації збираються розробити та погодити плани заходів двосторонньої взаємодії у військовій сфері між РФ та Індією у 2025-26 роках, зокрема, планують обговорити питання оборонної співпраці, військової підготовки та проведення спільних навчань.

За даними ГУР, РФ та Індія співпрацюють у виробництві крилатих надзвукових ракет PJ-10 BrahMos. Ще одним спільним проєктом є компанія Indo-Russian Rifles Private Limited, яка у 2019 році почала виробництво в Індії автоматів АК-203 для повного переозброєння індійської армії.

Теги: #індія #міжурядова_комісія #гур_мо #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:09 11.08.2025
Трамп заявив, що поїде у п'ятницю в РФ, щоб поговорити з Путіним

Трамп заявив, що поїде у п'ятницю в РФ, щоб поговорити з Путіним

17:37 11.08.2025
Кіберкорпус ГУР атакував одного з найбільших постачальників інтернет-послуг для силових відомств РФ

Кіберкорпус ГУР атакував одного з найбільших постачальників інтернет-послуг для силових відомств РФ

17:12 11.08.2025
Двосторонній формат перемовин Росія-США не вирішить питання війни і миру – Подоляк

Двосторонній формат перемовин Росія-США не вирішить питання війни і миру – Подоляк

13:37 11.08.2025
РФ затягує війну, тому заслуговує на більший тиск, бо поступки не переконають вбивцю, - Зеленський

РФ затягує війну, тому заслуговує на більший тиск, бо поступки не переконають вбивцю, - Зеленський

06:23 09.08.2025
Індія скорочує закупівлі російської нафти та збільшує імпорт з інших країн — ЗМІ

Індія скорочує закупівлі російської нафти та збільшує імпорт з інших країн — ЗМІ

16:53 08.08.2025
ГУР атакувало російську зенітно-ракетну бригаду в Краснодарському краї - джерела

ГУР атакувало російську зенітно-ракетну бригаду в Краснодарському краї - джерела

16:20 08.08.2025
Воїни ГУР уразили в Криму одну з найцінніших РЛС окупантів — "єнісєй" з комплексу С-500

Воїни ГУР уразили в Криму одну з найцінніших РЛС окупантів — "єнісєй" з комплексу С-500

13:45 07.08.2025
Дрони ГУР завдали успішного вогневого ураження ворожому десантному катеру в Криму

Дрони ГУР завдали успішного вогневого ураження ворожому десантному катеру в Криму

17:33 06.08.2025
Трамп ввів 25% тариф на товари з Індії у зв’язку з покупкою російської нафти

Трамп ввів 25% тариф на товари з Індії у зв’язку з покупкою російської нафти

13:37 05.08.2025
Бійці ГУР зупиняють наступ ворога на Сумщині: розбито понад вісім рот окупантів

Бійці ГУР зупиняють наступ ворога на Сумщині: розбито понад вісім рот окупантів

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Узгоджуємо спільні рішення щодо дипломатичної роботи, різні формати зустрічей обговорюємо

Віртуальні переговори з главами європейських держав, Зеленським і Трампом пройдуть у середу - Мерц

Трамп заявив, що поїде у п'ятницю в РФ, щоб поговорити з Путіним

Зараз є шанс на мир, але він повинен бути чесним і стійким, а безпека – гарантованою, заявив Зеленський

Зеленський доручив збільшити фінансування для бойових підрозділів: 7 млн грн бригаді з розрахунку на кожен батальйон

ОСТАННЄ

Зеленський: Узгоджуємо спільні рішення щодо дипломатичної роботи, різні формати зустрічей обговорюємо

В Нікопольському районі 6 постраждалих від атак РФ, пошкоджені 5 осель і багатоповерхівка - обладміністрація

Сибіга анонсував візит генсека Ради Європи до Києва у найближчі дні

Наусєда висловився за територіальну цілісність України і її членство у ЄС до 2030р.

Віртуальні переговори з главами європейських держав, Зеленським і Трампом пройдуть у середу - Мерц

Уряд розширив "Дія.City" на компанії з цифрового моделювання будівель та обробки аудіовізуальних творів

Глави МЗС України і Естонії обговорили важливість європейської єдності для глобальної стабільності

Начальник Генштабу визначив перелік з 46 підрозділів для операторів дронів за "Контрактом 18-24"

Свириденко відвідала штаб бригади "Хартія", обговорила потреби підрозділу

Заступниця голови фракції "Голос": Перемовини Трампа і Путіна без участі України — загроза для світу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА