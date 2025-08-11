ГУР володіє програмою засідання російсько-індійської комісії з військової співпраці, яка пройде 15-18 вересня

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) володіє детальною програмою четвертого засідання робочої підгрупи російсько-індійської міжурядової комісії з військової та військово-технічної співпраці, проведення якої заплановане у російському Санкт-Петербурзі 15-18 вересня, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок джерела в українській розвідці.

"Незважаючи, на режим повної секретності запланованого заходу, українська розвідка володіє детальною програмою засідання російсько-індійської комісії, одним із пунктів якої є відвідування індійською делегацією крейсеру Аврора", — зазначив співрозмовник агентства.

Під час засідання делегації збираються розробити та погодити плани заходів двосторонньої взаємодії у військовій сфері між РФ та Індією у 2025-26 роках, зокрема, планують обговорити питання оборонної співпраці, військової підготовки та проведення спільних навчань.

За даними ГУР, РФ та Індія співпрацюють у виробництві крилатих надзвукових ракет PJ-10 BrahMos. Ще одним спільним проєктом є компанія Indo-Russian Rifles Private Limited, яка у 2019 році почала виробництво в Індії автоматів АК-203 для повного переозброєння індійської армії.