15:44 11.08.2025

З ТОТ Херсонщини вдалося повернути чотирнадцятирічну дівчинку - ОВА

З тимчасово окупованої території Херсонщини вдалося повернути 14-річну доньку українського військового, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"На долю дівчини випали тяжкі випробування – рідне село опинилося під російською окупацією, а батько, який пішов захищати Батьківщину, загинув у перші місяці повномасштабної війни. Дівчинка залишилася жити в окупації з родичами. Їй погрожували та залякували. Як донька українського військового, вона була під особливим наглядом окупаційної влади", - написав він в телеграм-каналі у понеділок.

Прокудін зазначив, що у української сторони був лише один день, щоб оформити документи та спланувати безпечний маршрут.

"Справжнє диво, що дитину вдалося врятувати за день до того, як окупанти планували примусово відправити її до російського інтернату (…) На щастя, рятувальна операція у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та за сприяння Української мережі за права дитини була вдалою", - наголосив він.

Дитина зустрілася зі своєю бабусею на вільній території України.

